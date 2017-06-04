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Число смертей от СПИДа сократилось наполовину - ООН
В мире количество смертей, связанных со СПИДом, сократилось на 45 процентов. Об этом сказано в новом докладе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
"Мы можем достичь поставленных целей по обеспечению лечением 30 миллионов людей к 2020 году и сокращению смертности в связи со СПИДом до менее 500 тысяч смертей в год", - добавил он.
В докладе сообщается, что в 2016 году было зарегистрировано 36,7 миллиона человек с ВИЧ-инфекцией.
Также отмечается, что более чем в два раза сократилось число новых случаев инфицирования среди детей.
Генсек ООН отметил, что дополнительные инвестиции из расчета примерно 0,5 доллара США в год на каждого жителя планеты помогут сохранить положительную динамику в борьбе со СПИДом.
В новом докладе также говорится, что Восточная Европа и Центральная Азия – единственный регион планеты, где стремительно увеличивается число новых случаев заражения ВИЧ/СПИДом. Половина из них приходится на людей, использующих инъекционные наркотики.
Напомним, что в прошлом году взрослого человека впервые вылечили от ВИЧ. Кроме того, в России появился новый ВИЧ из смешения ранее доминировавшего в РФ штамма и нового агента, занесенного из Центральной Азии.
Источник: korrespondent.net
Теги: Донбасс, СПИД, мир, ООН
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