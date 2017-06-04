Чубаров заявил, что после решения Международного суда ООН Россия только наращивает репрессии против крымских татар

04.06.2017 21:30

Россия не станет выполнять решения Европейского суда по правам человека относительно несоблюдения на полуострове прав человека, сообщил глава Междлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Несмотря на решение Международного суда ООН о возобновлении деятельности в Крыму Меджлиса крымскотатарского народа, Россия только наращивает репрессии против крымских татар. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров.

"Они остаются системными и наращиваются. Никаких проявлений того, что оккупанты каким-то образом, если не берутся за ум, то хотя бы оглядываются на то решение, которое появилось. Тут есть некоторый парадокс относительно решения Международного суда ООН: не выполнить это решение Россия не может, она не только является стороной процесса, она обязана и знала об этом, когда согласилась на этот суд. Но выполнять это решение она тоже не будет. Они ищут какой-то выход из того, чтобы не выполнять это решение", – рассказал Чубаров.

По его мнению, Россия не станет выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно несоблюдения на полуострове прав человека.

"По решению ЕСПЧ у них уже есть накатанная дорожка, потому что Конституционный суд (России. – "ГОРДОН") им дал возможность, что если по решению Верховного суда России решение, которое принимается Европейским судом по правам человека якобы противоречит правам человека, они его выполнять не будут", – добавил Чубаров.

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

19 апреля Международный суд ООН отказал Украине во временных мерах против России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. При этом суд в Гааге согласился ввести меры по иску Украины против России для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму.

Суд обязал РФ удержаться от ограничений крымских татар на представительство своих интересов (речь идет в том числе о необходимости обеспечить деятельность Меджлиса), а также возобновить образовательный процесс на украинском языке.

31 марта Меджлис крымских татар пожаловался в Европейский суд по правам человека на преследования со стороны РФ.

Источник: gordonua.com