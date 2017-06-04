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Чубаров заявил, что после решения Международного суда ООН Россия только наращивает репрессии против крымских татар

04.06.2017 21:30
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Чубаров заявил, что после решения Международного суда ООН Россия только наращивает репрессии против крымских татар

Россия не станет выполнять решения Европейского суда по правам человека относительно несоблюдения на полуострове прав человека, сообщил глава Междлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Несмотря на решение Международного суда ООН о возобновлении деятельности в Крыму Меджлиса крымскотатарского народа, Россия только наращивает репрессии против крымских татар. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров.

"Они остаются системными и наращиваются. Никаких проявлений того, что оккупанты каким-то образом, если не берутся за ум, то хотя бы оглядываются на то решение, которое появилось. Тут есть некоторый парадокс относительно решения Международного суда ООН: не выполнить это решение Россия не может, она не только является стороной процесса, она обязана и знала об этом, когда согласилась на этот суд. Но выполнять это решение она тоже не будет. Они ищут какой-то выход из того, чтобы не выполнять это решение", – рассказал Чубаров.

По его мнению, Россия не станет выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно несоблюдения на полуострове прав человека.

"По решению ЕСПЧ у них уже есть накатанная дорожка, потому что Конституционный суд (России. – "ГОРДОН") им дал возможность, что если по решению Верховного суда России решение, которое принимается Европейским судом по правам человека якобы противоречит правам человека, они его выполнять не будут", – добавил Чубаров.

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

19 апреля Международный суд ООН отказал Украине во временных мерах против России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. При этом суд в Гааге согласился ввести меры по иску Украины против России для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму.

Суд обязал РФ удержаться от ограничений крымских татар на представительство своих интересов (речь идет в том числе о необходимости обеспечить деятельность Меджлиса), а также возобновить образовательный процесс на украинском языке.

31 марта Меджлис крымских татар пожаловался в Европейский суд по правам человека на преследования со стороны РФ.

Источник: gordonua.com



Теги: Донбасс, ООН, татары, Рефат Чубаров
 
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