Последние новости раздела
- У Туреччині виявили стародавнє підземне місто 14:10
- Беженец из "ДНР" в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой 13:10
- Число смертей от СПИДа сократилось наполовину - ООН11:30
- В Турине около 1000 болельщиков "Ювентуса" стали жертвами паники11:20
- "Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу10:10
- 93-летний президент Зимбабве Мугабе будет участвовать в президентских выборах 2018 года09:30
- Такие полезные геоячейки, или как укладывают асфальт на Западе08:50
- Як таємні зусилля адміністрації Трампа щодо санкцій проти Росії провалилися - ЗМІ22:30
- Глави МЗС Німеччини та Путін обговорили війну в Україні під час приватної вечері22:10
- Кремль использовал «полезного идиота» Царева, — психолог20:30
У Туреччині виявили стародавнє підземне місто
04.06.2017 14:10
У турецькій провінції Кайсері виявили стародавнє підземне місто з 52 камерами. Про це повідомляє espreso.tv.
Спочатку про печеру в цьому районі влади розповіли пастухи і місцеві жителі, а при дослідженні був виявлений підземне місто Беляси. Воно може стати першим таким містом у Туреччині, яке має більш ніж 50 камер.
Відзначається, що древні народи будували підземні міста, щоб сховатися від загарбників.
Теги: Донбасс, Турция, город, пещера
Читайте также:
- Повстанцы и вторгшиеся в Сирию турки выбили ИГИЛ из Джараблуса
- Опубликован рейтинг самых безопасных городов мира
- В Украине будет объявлен конкурс на право принимать "Евровидение-2017"
- З якою метою насправді Путін подружився з Ердоганом
- Попытка переворота в Турции: готовятся масштабные аресты
- Мэру Донецка вручили награду за безопасный город
- В Мариуполе выступит хор из США13:50
- Морской отдых в «ДНР»: Бюджетно – в «курятниках», а все остальное – дорого и долго13:30
- Сегодня в Северодонецке открывается контактный зоопарк12:50
- 8 населених пунктів Донеччини вже не відновити12:30
- У ДРУЖКІВЦІ НА ЗУПИНЦІ ЗАГОРІВСЯ ТРАМВАЙ З ПАСАЖИРАМИ12:10
- СИТУАЦІЯ НА КПВВ НА 4 ЧЕРВНЯ11:50
- Известный волонтер дал боевикам "ЛДНР" дельный совет10:33
- Почему Донетчина не может освоить миллиарды, выделенные на восстановление еще год назад07:47
- За день боевики совершили 19 обстрелов, ранен военный21:10
- Четыре человека пострадали при лобовом столкновении Mitsubishi и "Ланоса" в Покровске20:50
- У Туреччині виявили стародавнє підземне місто 14:10
- В Мариуполе выступит хор из США13:50
- Морской отдых в «ДНР»: Бюджетно – в «курятниках», а все остальное – дорого и долго13:30
- Беженец из "ДНР" в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой 13:10
- Сегодня в Северодонецке открывается контактный зоопарк12:50
- 8 населених пунктів Донеччини вже не відновити12:30
- У ДРУЖКІВЦІ НА ЗУПИНЦІ ЗАГОРІВСЯ ТРАМВАЙ З ПАСАЖИРАМИ12:10
- СИТУАЦІЯ НА КПВВ НА 4 ЧЕРВНЯ11:50
- SpaceX запустила в космос свой первый многоразовый "грузовик"11:40
- Число смертей от СПИДа сократилось наполовину - ООН11:30
- Аграрии рассказали, что в Украине выгодно выращивать ромашку09:50
- Лекарство от 15 видов рака привело к исчезновению опухолей и разрешено к применению09:30
- Что происходит с организмом, если вы сидите по 12 часов в день22:18
- К чему нам на самом деле снятся сны об умерших людях13:16
- Гадание на Троицу: как узнать свою судьбу12:26
- Медики: при цих захворюваннях корисно пити каву12:14
- 10 способов быть бодрым в течение всего рабочего дня09:45
- Как правильно выбрать клубнику09:30
- С чем нельзя сочетать яйца. Или откуда берутся проблемы с ЖКТ…09:20
- 10 вещей, которые крадут радость из жизни08:50
- Троица: что лучше не делать в этот день
- Повестки получат мужчины до 43 лет: кого заберут в армию и кому положена отсрочка
- С чем нельзя сочетать яйца. Или откуда берутся проблемы с ЖКТ…
- Прекращение войны на Донбассе: названы два условия (видео)
- Если вас укусила пчела… Важно знать всем!
- Кучма объяснил, как решить замороженный конфликт на Донбассе
- К чему нам на самом деле снятся сны об умерших людях
- Троица 2017: какого числа и что нельзя делать в этот день
- Тука подвел печальный итог блокады ОРДЛО
- Ярош рассказал о возможности силового освобождения Донбасса