В Турине около 1000 болельщиков "Ювентуса" стали жертвами паники

04.06.2017 11:20

В Турине (Италия) во время матча финала Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" в давке пострадали около 1000 болельщиков, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Инцидент произошел на площади Сан-Карло, где болельщики смотрели игру на большом экране.

На данный момент неизвестно, что вызвало панику: взрыв петард или падение металлических ворот у входа на станцию метро.