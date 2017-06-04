Последние новости раздела
- "Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу10:10
- 93-летний президент Зимбабве Мугабе будет участвовать в президентских выборах 2018 года09:30
- Такие полезные геоячейки, или как укладывают асфальт на Западе08:50
- Як таємні зусилля адміністрації Трампа щодо санкцій проти Росії провалилися - ЗМІ22:30
- Глави МЗС Німеччини та Путін обговорили війну в Україні під час приватної вечері22:10
- Кремль использовал «полезного идиота» Царева, — психолог20:30
- Никогда не поздно: 58-летняя украинка произвела фурор на конкурсе красоты в США20:10
- В Амстердаме посетителю музея разрешили провести ночь перед картиной Рембрандта19:50
- Посольство Швейцарії направило на окупований Донбас 600 тонн гуманітарки15:30
- ЕС может выделить 50 млн евро на восстановление инфраструктуры городов Донбасса14:10
В Турине около 1000 болельщиков "Ювентуса" стали жертвами паники
04.06.2017 11:20
В Турине (Италия) во время матча финала Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" в давке пострадали около 1000 болельщиков, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Инцидент произошел на площади Сан-Карло, где болельщики смотрели игру на большом экране.
На данный момент неизвестно, что вызвало панику: взрыв петард или падение металлических ворот у входа на станцию метро.
Теги: Турин, болельщик, паника, пострадавшие
Читайте также:
- В Париже 12 футбольных болельщиков пострадали в беспорядках
- Торги на межбанке открылись в диапазоне 7,961-7,968 за доллар
- Эстонской кроне осталось "жить" один день
- Межбанк закрылся в диапазоне 7,950-7,958 грн за доллар
- Официальный курс валют на вторник, 15 февраля
- Официальный курс валют на понедельник, 28 февраля
- Известный волонтер дал боевикам "ЛДНР" дельный совет10:33
- Почему Донетчина не может освоить миллиарды, выделенные на восстановление еще год назад07:47
- За день боевики совершили 19 обстрелов, ранен военный21:10
- Четыре человека пострадали при лобовом столкновении Mitsubishi и "Ланоса" в Покровске20:50
- Российским боевикам на Донбассе запрещают носить на форме опознавательные шевроны19:30
- В Славянске вынесен первый приговор за нарушение обычаев ведения войны19:10
- Жебривский ожидает для Донецкой области 1,3 млрд грн помощи от ЕС18:50
- В АВДІЇВЦІ ПРАВООХОРОНЦІ ВИЛУЧИЛИ ЗАСТРЯГЛИЙ СНАРЯД ЗІ СТІНИ БУДИНКУ18:09
- Боевик "ДНР" пожаловался, что ему не платят украинскую пенсию17:50
- У Краматорську презентували фільм про обстріл міста бойовиками17:30
- В Турине около 1000 болельщиков "Ювентуса" стали жертвами паники11:20
- У ОРДЛО провели соцопитування щодо України11:10
- У “ДНР” та “ЛНР” з’явилося українське радіо10:50
- Известный волонтер дал боевикам "ЛДНР" дельный совет10:33
- "Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу10:10
- Аграрии рассказали, что в Украине выгодно выращивать ромашку09:50
- 93-летний президент Зимбабве Мугабе будет участвовать в президентских выборах 2018 года09:30
- Реал феерично обыграл Ювентус в финале Лиги чемпионов09:20
- Аваков: 42 титушки из Винницкой области арестованы на два месяца09:11
- Такие полезные геоячейки, или как укладывают асфальт на Западе08:50
- Аграрии рассказали, что в Украине выгодно выращивать ромашку09:50
- Лекарство от 15 видов рака привело к исчезновению опухолей и разрешено к применению09:30
- Что происходит с организмом, если вы сидите по 12 часов в день22:18
- К чему нам на самом деле снятся сны об умерших людях13:16
- Гадание на Троицу: как узнать свою судьбу12:26
- Медики: при цих захворюваннях корисно пити каву12:14
- 10 способов быть бодрым в течение всего рабочего дня09:45
- Как правильно выбрать клубнику09:30
- С чем нельзя сочетать яйца. Или откуда берутся проблемы с ЖКТ…09:20
- 10 вещей, которые крадут радость из жизни08:50
- Троица: что лучше не делать в этот день
- Повестки получат мужчины до 43 лет: кого заберут в армию и кому положена отсрочка
- С чем нельзя сочетать яйца. Или откуда берутся проблемы с ЖКТ…
- Прекращение войны на Донбассе: названы два условия (видео)
- Если вас укусила пчела… Важно знать всем!
- Кучма объяснил, как решить замороженный конфликт на Донбассе
- Троица 2017: какого числа и что нельзя делать в этот день
- К чему нам на самом деле снятся сны об умерших людях
- Тука подвел печальный итог блокады ОРДЛО
- Ярош рассказал о возможности силового освобождения Донбасса