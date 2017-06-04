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В Турине около 1000 болельщиков "Ювентуса" стали жертвами паники

04.06.2017 11:20
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В Турине около 1000 болельщиков "Ювентуса" стали жертвами паники

В Турине (Италия) во время матча финала Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" в давке пострадали около 1000 болельщиков, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Инцидент произошел на площади Сан-Карло, где болельщики смотрели игру на большом экране.
На данный момент неизвестно, что вызвало панику: взрыв петард или падение металлических ворот у входа на станцию метро.



Теги: Турин, болельщик, паника, пострадавшие
 
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