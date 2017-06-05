- Конфликт на Ближнем Востоке: Египет приостановит авиасообщение с Катаром19:10
- Литва начала строительство забора на границе с Россией18:56
- Украина-НАТО: в Раде планируют принять важный законопроект17:35
- Теракт в Манчестере: британские звезды собрали впечатляющую сумму17:15
- В Лондоне задержали причастных к теракту на мосту15:55
- Швейцария выделяет средства для очистки воды на Донбассе14:05
- Звезда «Динамо» может возглавить столицу Грузии13:52
- Погубит все: ученый рассказал об изобретении, способном разрушить Россию13:28
- Поклонська розповіла про кримінальну справу, у якій фігурував Кличко13:11
- Жуть: 140-килограммовый мужчина съел свою жену, застряв в лифте12:58
Конфликт на Ближнем Востоке: Египет приостановит авиасообщение с Катаром
Ранее поступали сообщения, что на этот шаг египетская авиакомпания EgyptAir пойдет уже с понедельника
Власти Египта приняли решение приостановить авиасообщение с Катаром со вторника, сообщают в понедельник западные СМИ.
Ранее поступали сообщения, что на этот шаг египетская авиакомпания EgyptAir пойдет уже с понедельника.
В понедельник Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия, Йемен и Мальдивские острова объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.
Саудовская Аравия, которая возглавляет арабскую коалицию по борьбе с йеменскими повстанцами-хуситами, также заявила, что Катар будет выведен из состава этой коалиции.
Причиной таких мер послужили обвинения в адрес катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и группировки "Исламское государство".
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Египет, Катар, Ближний Восток, авиапространство
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- Прокуратура подозревает в терроризме... куклу (ВИДЕО)
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Разборки в "ЛНР": ДНРовцы выразили "обеспокоенность событиями в братской республике"
- В ДНР наметили следующих, кто слетит вслед за Пургиным
- У боевиков "ЛНР" паника: "Плот" готовит зачистку"
- Воды в Авдеевке хватит только до завтрашнего утра, - МинВОТ20:00
- Сводка: оккупанты 31 раз обстреляли наши позиции, в ход пустили тяжелое артиллерийское вооружение, - штаб АТО19:48
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»18:15
- УКРАИНСКОЕ РАДИО УСЛЫШАЛИ В ДОНЕЦКЕ16:12
- БАХМУТЧАН ПРИГЛАШАЮТ НА «ЧАС СМЕРТИ»15:11
- ГРОМАДАМ НА ДОНБАССЕ ДАДУТ ДЕНЬГИ НА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ14:57
- В Авдеевке заканчиваются запасы воды14:30
- В штабе АТО сообщили о резкой активизации военных действий на Донбассе12:10
- Эксперт дал прогноз по аннексии РФ оккупированного Донбасса09:20
- Жебрівський зробив позитивні прогнози для української вугільної промисловості08:45
- 10 советов, как стать общительным и харизматичным20:30
- Ефективна і проста дієта -520:15
- Воды в Авдеевке хватит только до завтрашнего утра, - МинВОТ20:00
- Сводка: оккупанты 31 раз обстреляли наши позиции, в ход пустили тяжелое артиллерийское вооружение, - штаб АТО19:48
- Нападение на Осмаева: в РФ показали архивное видео киллера (видео)19:28
- Конфликт на Ближнем Востоке: Египет приостановит авиасообщение с Катаром19:10
- Литва начала строительство забора на границе с Россией18:56
- Кіберполіція пояснила, що буде за відмову блокувати російські сайти18:45
- Как защититься от комаров: самые простые способы18:30
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»18:15
- 10 советов, как стать общительным и харизматичным20:30
- Ефективна і проста дієта -520:15
- Как защититься от комаров: самые простые способы18:30
- Три маски що замінять СПА - салон15:40
- Жуть: 140-килограммовый мужчина съел свою жену, застряв в лифте12:58
- Три главных опасности лета11:06
- Чем опасна овсянка, если есть её каждый день09:43
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!09:39
- 10 супер-функций микроволновки, о которых мало кто знает09:10
- Чи справді безпечні чаї на травах?08:55
- С чем нельзя сочетать яйца. Или откуда берутся проблемы с ЖКТ…
- Беженец из "ДНР" в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой
- "Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу
- К чему нам на самом деле снятся сны об умерших людях
- Украинцев начали лишать субсидий: как не остаться без льгот
- Троица 2017: какого числа и что нельзя делать в этот день
- Ярош рассказал о возможности силового освобождения Донбасса
- Ярош: ВСУ по силам провести мгновенную военную операцию по освобождению Донбасса от боевиков "ДНР" и "ЛНР"
- Морской отдых в «ДНР»: Бюджетно – в «курятниках», а все остальное – дорого и долго
- Боевик "ДНР" пожаловался, что ему не платят украинскую пенсию