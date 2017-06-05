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Конфликт на Ближнем Востоке: Египет приостановит авиасообщение с Катаром

05.06.2017 19:10
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Конфликт на Ближнем Востоке: Египет приостановит авиасообщение с Катаром

Ранее поступали сообщения, что на этот шаг египетская авиакомпания EgyptAir пойдет уже с понедельника 

Власти Египта приняли решение приостановить авиасообщение с Катаром со вторника, сообщают в понедельник западные СМИ.

Ранее поступали сообщения, что на этот шаг египетская авиакомпания EgyptAir пойдет уже с понедельника.

В понедельник Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия, Йемен и Мальдивские острова объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

Саудовская Аравия, которая возглавляет арабскую коалицию по борьбе с йеменскими повстанцами-хуситами, также заявила, что Катар будет выведен из состава этой коалиции.

Причиной таких мер послужили обвинения в адрес катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и группировки "Исламское государство".

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, Египет, Катар, Ближний Восток, авиапространство
 
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