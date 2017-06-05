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Литва начала строительство забора на границе с Россией
Литва в понедельник, 5 июня, начинает строительство забора на границе с Россией.
Ограждение будет возведено на участке в 44,6 километра, сообщает DW со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
Речь идет о двухметровом металлическом заборе с дополнительным оборудованием. Его возведут в тех местах, где госграница проходит по суше, - на участке от точки пересечения границ Литвы, Польши и России до Виштынецкого озера и на участках границы в Шакяйском и Вилкавишском районах до Немана. По периметру границы вдоль Немана (109 км) ранее уже были установлены системы наблюдения.
О строительстве ограждения на границе с Калининградской областью стало известно в январе 2017 года. Тогда глава МВД Литвы объявил, что на эти цели в 2017 году из бюджета страны планируется выделить почти 3,6 млн евро. Служба охраны государственной границы Литвы получила конкурсные заявки от 27 компаний на реализацию этого проекта, пишет литовский портал L24.
В итоге СОГГЛ заключила договор на строительство с компанией Gintreja, стоимость работ - 1,355 млн евро. Деньги на это выделены из бюджета страны. Забор планируется возвести к 20 декабря этого года.
Он строится для пресечения контрабанды и нелегальной миграции, указывают в Службе охраны государственной границы Литвы. До 2020 года Литва также собирается построить забор на границе с Беларусью, пишет "Интерфакс".
Заграждения на границе с Россией также строят Латвия и Эстония - они планируют завершить работы в 2019 году.
Ранее группа ИС сообщала, что литовские силовики спасовали перед «зелеными человечками».
Источник: http://sprotyv.info
Теги: Россия, Донбасс, Литва, граница, забор
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