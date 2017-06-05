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Над российским городом «засекли» таинственный НЛО
Ночью с 27 на 28 мая житель города Пенза заснял на камеру смартфона НЛО. Мужчина находился на даче в Анновке, когда заметил пришельцев.
Об этом пишет grifonsoft.
Автор видео утверждает, что собирался запечатлеть странные огни, появившиеся в небе. В процессе съемки он увидел, что над ним двигается что-то похожее на НЛО. Предполагаемый корабль пришельцев постоянно перемещался, поэтому вскоре мужчине надоело снимать его.
Независимый уфолог прокомментировал запись, опубликованную жителем Пензы. Он подтвердил предположения о том, что неизвестный объект может оказаться НЛО. В качестве аргумента специалист привел тот факт, что инопланетный корабль не был заметен человеку, однако его фиксировала камера. Можно предположить, что пришельцы использовали некое маскирующее устройство.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Пенза, НЛО
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