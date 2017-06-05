Над российским городом «засекли» таинственный НЛО

05.06.2017 22:40

Ночью с 27 на 28 мая житель города Пенза заснял на камеру смартфона НЛО. Мужчина находился на даче в Анновке, когда заметил пришельцев.

Об этом пишет grifonsoft.

Автор видео утверждает, что собирался запечатлеть странные огни, появившиеся в небе. В процессе съемки он увидел, что над ним двигается что-то похожее на НЛО. Предполагаемый корабль пришельцев постоянно перемещался, поэтому вскоре мужчине надоело снимать его.

Независимый уфолог прокомментировал запись, опубликованную жителем Пензы. Он подтвердил предположения о том, что неизвестный объект может оказаться НЛО. В качестве аргумента специалист привел тот факт, что инопланетный корабль не был заметен человеку, однако его фиксировала камера. Можно предположить, что пришельцы использовали некое маскирующее устройство.

Источник: http://from-ua.com