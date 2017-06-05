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Страны Персидского залива и ОАЭ разом ополчились на маленького соседа
Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты разрывают дипломатические отношения с Катаром, обвинив власти страны в поддержке терроризма.
В заявлении, размещенном на сайте МИД Бахрейна, говорится, что королевство отзывает из соседней страны всех сотрудников своего посольства, передает 112 Украина.
Соответствующее решение было принято "с учетом продолжающихся действий со стороны государства Катар, направленных на дестабилизацию стабильности и безопасности Королевства Бахрейн, а также вмешательства во внутренние дела, подстрекательств в СМИ, поддержки терроризма и оказания финансовой помощи группировкам, связанным с Ираном, для распространения хаоса в Бахрейне".
В ведомстве также проинформировали о закрытии в ближайшие сутки морского и воздушного сообщения с эмиратом и потребовали от дипломатических представителей Катара покинуть страну в ближайшие 48 часов. При этом подданным королевства запрещено отныне посещать Катар, а граждане Катара, находящиеся в Бахрейне, обязаны покинуть его в течение 14 дней, отныне им будет отказано во въезде в эту страну и транзите через ее территорию.
Власти Саудовской Аравии объяснили данное решение соображениями безопасности.
"Принято решение о закрытии воздушных, морских и наземных пограничных терминалов, а также о запрете на транзит, авиасообщение и использование территориальных вод королевства Катаром", - цитирует Саудовское агентство печати коммюнике министерства иностранных дел. В МИД также потребовали от катарских дипломатов покинуть королевство и объявили об отзыве своих представителей из Дохи. Саудовским подданным отныне запрещено посещать Катар, находящиеся там резиденты должны покинуть эмират в ближайшие 14 дней. Аналогичные требования касаются и катарских подданных, проживающих в королевстве.
В МИД Египта уточнили, что "решение о разрыве дипломатических отношений принято в связи с распространением Катаром идеологии группировок "Аль-Каида" и "Исламское государство", поддержкой терактов на Синае, продолжающимся вмешательством Катара во внутренние дела АРЕ и стран региона, что ставит под угрозу национальную безопасность арабских стран и сеет раскол в арабском обществе". В ведомстве также заявили о провале попыток отговорить Доху от поддержки террористических группировок, в первую очередь запрещенной в Египте исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" и отказ выслать его лидеров.
В Абу-Даби также приняли решение закрыть воздушное и морское сообщения с Катаром, сообщило информационное агентство ОАЭ. "Объединенные Арабские Эмираты подтверждают свою приверженность системе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ, Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) в вопросе поддержания стабильности и безопасности стран-членов, - говорится в заявлении властей страны. - Из-за продолжающейся политики Катара, который дестабилизирует ситуацию и угрожает безопасности стран региона, в интересах ССАГПЗ было принято решение о разрыве дипломатических отношений и высылке дипломатических представителей государства в течение 48 часов". Власти ОАЭ обязали подданных Катара покинуть эмираты в течение 14 дней, аналогичные предписания касаются эмиратцев, находящихся в соседнем государстве.
Кроме того, возглавляемая Саудовской Аравией коалиция объявила о прекращении участия Катара в совместной военной операции против хуситов, установивших контроль над значительной частью территории Йемена. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил телеканал Al Arabiya.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, ОАЭ, Персидский залив
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