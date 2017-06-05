- Украина-НАТО: в Раде планируют принять важный законопроект17:35
- Теракт в Манчестере: британские звезды собрали впечатляющую сумму17:15
- В Лондоне задержали причастных к теракту на мосту15:55
- Швейцария выделяет средства для очистки воды на Донбассе14:05
- Звезда «Динамо» может возглавить столицу Грузии13:52
- Погубит все: ученый рассказал об изобретении, способном разрушить Россию13:28
- Поклонська розповіла про кримінальну справу, у якій фігурував Кличко13:11
- Жуть: 140-килограммовый мужчина съел свою жену, застряв в лифте12:58
- Страны Персидского залива и ОАЭ разом ополчились на маленького соседа12:48
- Вопреки Трампу: в США намерены выполнять условия Парижского соглашения11:55
Теракт в Манчестере: британские звезды собрали впечатляющую сумму
За время благотворительного концерта британское отделение Красного Креста и городской совет Манчестера собрали огромную сумму
Об этом сообщается в твиттере британского Красного Креста.
Перед началом шоу стало известно, что в фонд Manchester Emergency Fund поступило девять миллионов долларов. Таким образом, всего было собрано 12 миллионов.
Вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим от взрыва, произошедшего 22 мая на концерте Арианы Гранде. Певица стала организатором шоу One Love Manchester. Кроме нее, на концерте выступили Фаррелл, Джастин Бибер, Лиам Галлахер, Кэти Перри, Майли Сайрус, Робби Уильямс, Coldplay, Black Eyed Peas, Take That и другие исполнители.
Концерт посетили 50 тысяч человек. Билеты на One Love Manchester продавали по цене от 69 долларов, они были раскуплены за шесть минут. Те, кто присутствовал на шоу 22 мая, могли прийти бесплатно.
Напомним, 4 июня, в английском Манчестере состоялся благотворительный концерт, который организовала певица Ариана Гранде. Именно на ее концерте на стадионе «Манчестер-арена» 22 мая произошел террористический акт — где в результате самоподрыва смертника погибли 22 человека и более 200 попали в больницы.
Как писала Politeka, в понедельник поздно вечером у стадиона в Манчестере произошли два громких взрыва во время выступления известной певицы Арианы Гранде.
При взрыве на стадионе Manchester Arena погибли 22 человека, среди жертв есть дети.
Позже стало известно, что террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт.
CBS News озвучил имя террориста-смертника — Салман Абеди (Salman Abedi). Ему 23 года. Был членом группировки ИГИЛ.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Красный крест«
Теги: Донбасс, Манчестер, теракт
- УКРАИНСКОЕ РАДИО УСЛЫШАЛИ В ДОНЕЦКЕ16:12
- БАХМУТЧАН ПРИГЛАШАЮТ НА «ЧАС СМЕРТИ»15:11
- ГРОМАДАМ НА ДОНБАССЕ ДАДУТ ДЕНЬГИ НА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ14:57
- В Авдеевке заканчиваются запасы воды14:30
- В штабе АТО сообщили о резкой активизации военных действий на Донбассе12:10
- Эксперт дал прогноз по аннексии РФ оккупированного Донбасса09:20
- Жебрівський зробив позитивні прогнози для української вугільної промисловості08:45
- У "Океана Эльзи" возникла проблема с концертом на Донбассе08:25
- Боевики «ЛНР» устроили массовое ограбление местных жителей08:12
- Під Маріуполем ситуація залишається найнапруженішою – штаб АТО 21:10
- Украина-НАТО: в Раде планируют принять важный законопроект17:35
- Теракт в Манчестере: британские звезды собрали впечатляющую сумму17:15
- В Украину идет сухая и ветреная жара17:00
- В миграционной службе советуют украинцам не томиться в очередях за паспортом, подождать пару недель пока ажиотаж спадет16:48
- Суд обязал расследовать махинации партии Тимошенко16:25
- УКРАИНСКОЕ РАДИО УСЛЫШАЛИ В ДОНЕЦКЕ16:12
- В Лондоне задержали причастных к теракту на мосту15:55
- Три маски що замінять СПА - салон15:40
- Парламентские выборы: назван самый большой страх Яценюка15:25
- БАХМУТЧАН ПРИГЛАШАЮТ НА «ЧАС СМЕРТИ»15:11
- Три маски що замінять СПА - салон15:40
- Жуть: 140-килограммовый мужчина съел свою жену, застряв в лифте12:58
- Три главных опасности лета11:06
- Чем опасна овсянка, если есть её каждый день09:43
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!09:39
- 10 супер-функций микроволновки, о которых мало кто знает09:10
- Чи справді безпечні чаї на травах?08:55
- Нюансы при выборе косметики, которые должна знать каждая женщина!08:36
- Ці методи врятують вас від стресу07:50
- Аграрии рассказали, что в Украине выгодно выращивать ромашку09:50
- С чем нельзя сочетать яйца. Или откуда берутся проблемы с ЖКТ…
- Беженец из "ДНР" в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой
- К чему нам на самом деле снятся сны об умерших людях
- "Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу
- Троица 2017: какого числа и что нельзя делать в этот день
- Украинцев начали лишать субсидий: как не остаться без льгот
- Ярош рассказал о возможности силового освобождения Донбасса
- Ярош: ВСУ по силам провести мгновенную военную операцию по освобождению Донбасса от боевиков "ДНР" и "ЛНР"
- Боевик "ДНР" пожаловался, что ему не платят украинскую пенсию
- Медики: при цих захворюваннях корисно пити каву