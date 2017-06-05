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Вопреки Трампу: в США намерены выполнять условия Парижского соглашения
Ряд американских городов, штатов и корпораций готовы добровольно выполнять условия глобального климатического пакта
Во время Конференции мэров США, более 1408 градоначальников, с населением более 30 тыс. человек заявили, что не поддерживают решение президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского договора. В связи с этим они договорились о продолжении борьбы по сокращению парникового выброса.
Так, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо провозгласил план по ассигнованию 1,5 млрд долларов инвестиций в области возобновляемой энергии. Более того, он намерен потратить 190 мл долларов на установку солнечных панелей на крышах всех государственных учреждений и школ своего штата.
«В тот время, как федеральное правительство снимает с себя ответственность за борьбу с изменениями климата и наносит этим вред нашей окружающей среде и экономике, Нью-Йорк играет в стране руководящую роль в борьбе за чистую энергию будущего», — отметил он.
Напомним, президент США Дональд Трамп все же решил вывести страну из Парижского климатического соглашения. Об этом лидер демократического мира заявил во время пресс-конференции у Белого дома.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на BBC
Теги: США, Донбасс, Париж, Дональд Трамп, соглашение
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