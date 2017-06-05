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Звезда «Динамо» может возглавить столицу Грузии
На осень в Грузии запланированы выборы главы столицы
Кандидатом в мэры Тбилиси, выборы которого состоятся осенью, правящая партия «Грузинская мечта» намерена выдвинуть бывшего защитника киевского «Динамо» и итальянского «Милана», министра энергетики республики Каху Каладзе, сообщил журналистам вице-спикер парламента Георгий Вольский.
«Мы не рассматривали других кандидатов на пост мэра Тбилиси, однако окончательное решение будет принято в ближайшее время на заседании политсовета партии. Думаю, что Каха Каладзе будет нашим достойным кандидатом на выборах мэра», — сказал Вольский после состоявшегося в воскресенье закрытого заседания парламентского большинства.
На прошлой неделе оппозиционные политические партии назвали своих кандидатов на пост мэра Тбилиси. Партия «Единое национальное движение», основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, выдвинула кандидатуру одного из своих лидеров Никанора Мелия.
Между тем, по оценке независимых грузинских экспертов, на предстоящих выборах мэра большие шансы на победу имеет беспартийный депутат Тбилисского городского собрания Алеко Элисашвили, который пользуется популярностью среди тбилисцев из-за критики действующих властей страны и мэрии.
Напомним, российские криминальные авторитеты готовили покушение на бывшего президента Грузии, украинского оппозиционного политика Михеила Саакашвили. Об этом в эфире его передачи рассказала вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, известная певица Мария Максакова. Об этом Саакашвили написал у себя в Facebook.
Также Саакашвили рассказал об интересном нюансе вчерашнего скандала в Минюсте с его участием. «Вчера Минюст защищал тот же беркутовец, которого задержали после событий на Майдане. Задержали, отпустили и вернулся защищать власть, на этот раз вместо злочынной – барыжную», — написал политик в комментарии к фото «беркутовца».
Лидер «Руху нових сил» эмоционально побеседовал с министром юстиции Павлом Петренко
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Интерфакс«
Теги: Донбасс, спорт, Грузия, мэр
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