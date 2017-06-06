Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Harley-Davidson отзывает 57 тыс. мотоциклов

06.06.2017 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Harley-Davidson отзывает 57 тыс. мотоциклов

Американская компания Harley-Davidson Inc. добровольно отзывает около 57 тыс. мотоциклов. Причиной этого является возможность выхода из строя маслопровода, что может привести к попаданию масла на заднюю шину мотоцикла, сообщает Milwaukee Journal Sentinel. Компания заявила, что получила девять сообщений о неисправности маслопровода, которые привели к двум авариям и одной травме.

Под отзыв подпадают модели Electra Glide Ultra Classic, Police Electra Glide, Police Road King, Road King, Road King Special, Street Glide, Street Glide Special, Road Glide и Road Glide Special, выпущенные со 2 июля прошлого года по 9 мая текущего года.

Выручка Harley-Davidson в первом квартале упала на 14% на фоне сокращения розничных продаж как в США, так и на зарубежных рынках. В том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе реализация мотоциклов компании уменьшилась на 9,3% из-за слабого спроса в Индии и Китае.

Harley-Davidson была основана в 1903 году и в настоящее время является крупнейшим производителем мотоциклов в США. Компания производит тяжелые мотоциклы для езды по шоссе, которые иначе называются "чопперы".

Котировки акций компании с начала текущего года опустились на 9%, в то время как американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 увеличился за этот период на аналогичную величину.

Рыночная стоимость производителя мотоциклов оценивается сейчас примерно в $9,3 млрд.



Теги: США, Донбасс, продажа, компания, мотоцикл, неисправность, Harley-Davidson
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх