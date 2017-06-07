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Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”
После трех лет военной кампании на Донбассе президент России Владимир Путин обнулил огромный кредит доверия своего народа и утратил позиции в мировом рейтинге ведущих политиков. Террорист Игорь Стрелков-Гиркин считает, что хозяин Кремля показал себя слабаком на международной арене, передает “Диалог.UA”.
“Путин выглядит жалко…, вы вспомните Путина 14-го года – горный орел. Он мог все! Прошло три года, и Путина выглядит даже не как щипаная ворона - хуже. Он выглядит, как мокрый, обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”, - говорит Стрелков. По словам одного из основателей “ДНР”, в 14-м году у Владимира Путина был шанс начать глобальное реформирование страны и смены элиты либо полного поражения и заката политической карьеры. Кремль отказался от пути внутренних изменений, сделав ставку на прежнюю элиту. “В 14-м году Путина готова была поддержать огромная масса российских граждан. Такой всенародной поддержки, наверное, не было ни у кого за минувшую четверть века. Он мог с нуля сформировать новую элиту…, но он этого не сделал.. - теперь он лишился поддержки старой элиты. Ему сейчас не верит никто. Он всех кинул и обманул, всех сдал. Показал себя натуральным слабаком”, - резюмировал Стрелков.
Теги: Донбасс, Путин, итоги, Стрелков
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