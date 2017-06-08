- Картины лидера нацистов продают за десятки тысяч (видео)22:36
- МИД Украины: Россия превратила Донбасс и Крым в "пространство бесправия"21:38
- ИГИЛ назвала страны, в которых совершит новые теракты21:28
- В седьмом сезоне "Игры престолов" покажут рекордное количество сожженных людей20:55
- Безвиз: еще одна страна готовит для Украины сюрприз20:18
- ЧП в Лондоне: с Трафальгарской площади эвакуируют людей 20:05
- Ради НАТО балканская страна готова переименоваться18:45
- Конфликт с Катаром: что ждет арабский мир18:15
- В Кремле жестко ответили на решение Украины взять курс на вступление в НАТО17:55
- Украинский вуз попал в мировой рейтинг16:10
ИГИЛ назвала страны, в которых совершит новые теракты
Террористическая группировка ИГИЛ угрожает совершить теракты в восьми странах мира
Об этом сообщают бельгийские СМИ.
Речь идет об Италии, Австралии, Канаде, России, США, Франции, Британии и самой Бельгии. В качестве мест для атаки террористы рассматривают рынки, оживленные улицы, парковки и площади.
Отметим, только за последнюю неделю террористы устроили четыре атаки. Так, они совершили теракты в Манчестере, Лондоне и Иране и взяли ответственность за захват заложников в Мельбурне.
Напомним, в ночь на 4 июня на Лондонском мосту фургон наехал на людей. Практически одновременно с этим в районе Боро было совершено нападение на посетителей рынка с ножом.
Позже очевидцы сообщили ужасные подробности терактов на Лондонском мосту и в районе Боро-маркет. Ответственность за нападение в столице Великобритании взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
Во время нападения на людей в мавзолее Хомейни смертником, который подорвал себя перед полицейским участком, оказалась женщина. Кроме того, в нападении также участвовали трое неизвестных, которые вели огонь из огнестрельного оружия.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Derniere Heure
Теги: Донбасс, теракт, террористы, ИГИЛ
- В Британии опасаются терактов в аэропортах и на АЭС
- В Краматорске обезврежен террорист "Ромео" со своей информаторшей (ВИДЕО)
- Теракты в Париже: люди сплотились, паники нет, жизнь продолжается - информация очевидца
- Комбат Семенченко предложил оригинальный способ защитить тыл Украины от террористов "ДНР": детальный план уже в Верховной Раде
- Смертница взорвала железнодорожный вокзал в Волгограде
- Дело сбитого "Боинга": 4 - против Украины, 33 - против России
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах20:42
- Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе20:30
- СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ДОНБАССА17:12
- Плотницкий выступил с угрозами в адрес Порошенко, Франции и Германии15:10
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОБНОВЛЯЮТ БАЗУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ13:45
- Половина Донецкой области может остаться без воды11:45
- В ОРДЛО начала восстанавливаться связь МТС11:40
- Никакой Европы нам не нужно: жители «Л/ДНР» массово оформляют биометрические паспорта11:10
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- В Донецке исчезла мобильная связь07:41
- Картины лидера нацистов продают за десятки тысяч (видео)22:36
- В Киеве работница банка выманила у жены погибшего бойца АТО 400 тысяч гривен22:15
- Янукович згоден віддати вкрадені гроші Донбасу21:55
- МИД Украины: Россия превратила Донбасс и Крым в "пространство бесправия"21:38
- ИГИЛ назвала страны, в которых совершит новые теракты21:28
- Новая украинская соцсеть оказалась недоступной для пользования21:15
- В седьмом сезоне "Игры престолов" покажут рекордное количество сожженных людей20:55
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах20:42
- Следами Лободы: кого из Одессы выгнали следующим20:40
- Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе20:30
- 8 ИЮНЯ – КАРП КАРПОЛОВ: ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ, ТРАДИЦИИ10:55
- Первый признак старения организма и начала болезней09:40
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- Науковці назвали фактор, що продовжує життя08:55
- Числа удачи: определяем свои счастливые дни по дате рождения08:35
- Ученые раскрыли шокирующую правду о горячем шоколаде08:15
- Текіла для лікування багатьох хворіб07:52
- Пенсии и МВФ: какие рекомендации выполнила власть и как это изменит жизнь украинцев20:43
- "Рынок российского дерьма". Что думают дончане о запрете украинских продуктов в ДНР 19:59
- Как стать миллионером в Украине: опыт отечественных олигархов18:55
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"
- Спецназ сил АТО уничтожил опорный пункт "ДНР" на Светлодарской дуге