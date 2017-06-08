ИГИЛ назвала страны, в которых совершит новые теракты

08.06.2017 21:28

Террористическая группировка ИГИЛ угрожает совершить теракты в восьми странах мира

Об этом сообщают бельгийские СМИ.

Речь идет об Италии, Австралии, Канаде, России, США, Франции, Британии и самой Бельгии. В качестве мест для атаки террористы рассматривают рынки, оживленные улицы, парковки и площади.

Отметим, только за последнюю неделю террористы устроили четыре атаки. Так, они совершили теракты в Манчестере, Лондоне и Иране и взяли ответственность за захват заложников в Мельбурне.

Напомним, в ночь на 4 июня на Лондонском мосту фургон наехал на людей. Практически одновременно с этим в районе Боро было совершено нападение на посетителей рынка с ножом.

Позже очевидцы сообщили ужасные подробности терактов на Лондонском мосту и в районе Боро-маркет. Ответственность за нападение в столице Великобритании взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Во время нападения на людей в мавзолее Хомейни смертником, который подорвал себя перед полицейским участком, оказалась женщина. Кроме того, в нападении также участвовали трое неизвестных, которые вели огонь из огнестрельного оружия.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Derniere Heure