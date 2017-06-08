Картины лидера нацистов продают за десятки тысяч (видео)

08.06.2017 22:36

Стало известно, что творческое достояние известного нациста и убийцы миллионов пустят с молотка

Так, в Германии на аукционе выставлены картины, которые написал Адольф Гитлер, диктатор нацистской Германии.

Всего с молотка намерены отправить 14 работ Гитлера. Первоначальная стоимость картин составляет от одной до 50 тысяч евро. Большая часть этих картины были написаны около 100 лет назад.

Примечательно, что многие из работ «украшенв» автографом самого фюрера.

Как известно, лидер нацистов Адольф Гитлер пытался поступить в Венскую академию искусств, однако дважды провалися на экзаменах.

Источник: https://politeka.net