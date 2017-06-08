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Конфликт с Катаром: что ждет арабский мир
Эксперт-международник Юрий Райхель рассказал, чем обернется противостояние Катара с соседями по региону
По словам Райхеля, конфликт между странами Персидского залива обнажил отсутствие единства арабских стран.
Также по его словам в ближайшее время может быть нарушена договоренность о сокращении добычи.
«И на рынок выйдет дополнительное количество этого углеводорода. Вот рынок и отыгрывает такую ситуацию», — сказал он.
Между тем эксперт считает, что военных действий против Катара не будет так как в них никто не заинтересован. Скорее всего, уверен Райхель, будут настойчивые поиски возможного урегулирования с необходимым сохранением лица, что крайне важно на востоке вообще, а в арабском мире тем более.
Напомним, ранее Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром
Ранее сообщалось, что из-за разрыва дипломатических отношений с Саудовской Аравией и рядом стран Персидского залива Катар находится под угрозой продовольственного кризиса
В частности, жители столицы Дохи уже стремглав направились в магазины за продуктами питания, невзирая на призывы властей Катара не поддаваться панике.
Источник: Politeka
Теги: политика, Донбасс, Катар, рынок, конфликт
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