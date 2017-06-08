Конфликт с Катаром: что ждет арабский мир

08.06.2017 18:15

Эксперт-международник Юрий Райхель рассказал, чем обернется противостояние Катара с соседями по региону

По словам Райхеля, конфликт между странами Персидского залива обнажил отсутствие единства арабских стран.

Также по его словам в ближайшее время может быть нарушена договоренность о сокращении добычи.

«И на рынок выйдет дополнительное количество этого углеводорода. Вот рынок и отыгрывает такую ситуацию», — сказал он.

Между тем эксперт считает, что военных действий против Катара не будет так как в них никто не заинтересован. Скорее всего, уверен Райхель, будут настойчивые поиски возможного урегулирования с необходимым сохранением лица, что крайне важно на востоке вообще, а в арабском мире тем более.

Напомним, ранее Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром

Ранее сообщалось, что из-за разрыва дипломатических отношений с Саудовской Аравией и рядом стран Персидского залива Катар находится под угрозой продовольственного кризиса

В частности, жители столицы Дохи уже стремглав направились в магазины за продуктами питания, невзирая на призывы властей Катара не поддаваться панике.

Источник: Politeka