Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

У посольства США взорвали авто

08.06.2017 08:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У посольства США взорвали авто

В Лондоне у посольства США в Уондсворте полиция провела контролируемый взрыв двух автомобилей

Машины бросили без присмотра возле административного здания.

Взрыв произошел на Ponton Road, которую закрыли для движения. Полиция использовала робота для уничтожения бомбы для взрыва красного фургона, припаркованного рядом с новым посольством. На месте происшествия находились офицеры-специалисты, а также машины скорой помощи и пожарные машины.

Напомним, в ночь на 4 июня на Лондонском мосту фургон наехал на людей. Практически одновременно с этим в районе Боро было совершено нападение на посетителей рынка с ножом.

Позже очевидцы сообщили ужасные подробности терактов на Лондонском мосту и в районе Боро-маркет. Ответственность за нападение в столице Великобритании взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Источник: https://politeka.net  с ссылкой на The Guardian



Теги: США, Донбасс, Лондон, авто, взрыв, посольство
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх