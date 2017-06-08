- У посольства США взорвали авто08:28
- С 11 июня вступит в силу безвиз между Украиной и Швейцарией08:03
- Евросоюз будет проверять здоровье въезжающих22:35
- Кремль змінив тактику військового протистояння на сході України22:18
- Погоня со стрельбой в Варшаве: Полиция задержала украинца и грузина, укравших рюкзак с 187 тыс. долларов21:55
- Аферы Путина добили Россию: из-за нехватки денег в регионах начались массовые смерти18:05
- Так быстро? Безвиз для Украины могут отменить16:45
- Украина попала в ТОП-10 самых агрессивных стран15:45
- Путин признался, что готов применить силу, оказавшись в душевой кабинке с геем13:25
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”12:26
У посольства США взорвали авто
В Лондоне у посольства США в Уондсворте полиция провела контролируемый взрыв двух автомобилей
Машины бросили без присмотра возле административного здания.
Взрыв произошел на Ponton Road, которую закрыли для движения. Полиция использовала робота для уничтожения бомбы для взрыва красного фургона, припаркованного рядом с новым посольством. На месте происшествия находились офицеры-специалисты, а также машины скорой помощи и пожарные машины.
Напомним, в ночь на 4 июня на Лондонском мосту фургон наехал на людей. Практически одновременно с этим в районе Боро было совершено нападение на посетителей рынка с ножом.
Позже очевидцы сообщили ужасные подробности терактов на Лондонском мосту и в районе Боро-маркет. Ответственность за нападение в столице Великобритании взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
Источник: https://politeka.net с ссылкой на The Guardian
Теги: США, Донбасс, Лондон, авто, взрыв, посольство
- Странная потеря: в Херсонской области взорвался танк
- Обама поехал в Азию разговаривать об Украине
- Трамп не может встретиться с Путиным и решить будущее Украины
- США предоставили Украине кредитные гарантии на $1 млрд
- Що робив головний поліцейський Донеччини у американському посольстві
- США предоставят Украине 23 миллиона долларов для помощи пострадавшим в войне
- В Донецке исчезла мобильная связь07:41
- Стало известно, когда в Авдеевке появится вода07:03
- Кремль змінив тактику військового протистояння на сході України22:18
- "Рынок российского дерьма". Что думают дончане о запрете украинских продуктов в ДНР 19:59
- Донецкая фильтровальная станция -под обстрелом. Персонал эвакуирован в бомбоубежище19:43
- В Стаханове готовят больницы для раненых боевиков19:17
- На Луганщине идет тяжелый бой: ВСУ понесли потери18:30
- В Мариуполе «борзый» бигборд вытеснил прохожих с тротуара17:24
- На Донбассе оккупанты ради «красивой картинки» взрывают целые здания15:05
- Захарченко заявил о полной русификации школ в «ДНР» 14:45
- Числа удачи: определяем свои счастливые дни по дате рождения08:35
- У посольства США взорвали авто08:28
- Ученые раскрыли шокирующую правду о горячем шоколаде08:15
- С 11 июня вступит в силу безвиз между Украиной и Швейцарией08:03
- Текіла для лікування багатьох хворіб07:52
- В Донецке исчезла мобильная связь07:41
- Том Круз рискнул жизнью ради селфи07:35
- Крушение лайнера с пассажирами: назвали число погибших07:25
- Новый газовый скандал может ударить по рейтингам Тимошенко - эксперт07:17
- Стало известно, когда в Авдеевке появится вода07:03
- Числа удачи: определяем свои счастливые дни по дате рождения08:35
- Ученые раскрыли шокирующую правду о горячем шоколаде08:15
- Текіла для лікування багатьох хворіб07:52
- Пенсии и МВФ: какие рекомендации выполнила власть и как это изменит жизнь украинцев20:43
- "Рынок российского дерьма". Что думают дончане о запрете украинских продуктов в ДНР 19:59
- Как стать миллионером в Украине: опыт отечественных олигархов18:55
- За Одноклассников и ВКонтакте будут наказывать. Сильно16:05
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”12:26
- Взрывы и стрельба в городах Украины стали будничным явлением. Как выжить?08:52
- Путин и Порошенко начнут очередной этап войны - Савченко08:37
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"
- Спецназ сил АТО уничтожил опорный пункт "ДНР" на Светлодарской дуге
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»
- В Кривом Роге супруги сожгли в тазу свою приемную дочь, а затем останки утопили