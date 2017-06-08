В седьмом сезоне "Игры престолов" покажут рекордное количество сожженных людей

08.06.2017 20:55

Во время съемок пришлось поджечь 73 каскадера

Новый сезон сериала "Игра престолов" обещает стать более динамичным и зрелищным, чем предыдущие. Об этом регулярно говорят и сами актеры, и создатели сериала.

Стало известно, что в одном из новых эпизодов "Игры престолов" покажут рекордное количество сожженных людей. Такой масштабный поджог будет связан с нападением огнедышащих драконов на людей. Источник сообщает, что во время съемок пришлось поджечь 73 каскадера, а 20 из них горели одновременно.

Дэвид Бениофф, сценарист и продюсер сериала, рассказал, что руководитель группы каскадеров очень хотел попасть в "Книгу рекордов Гиннесса", и, скорее всего, ему это удалось, ведь до этого массовые "поджоги" случались в фильме "Спасение рядового Райана", где горели 13 каскадеров, и в "Храбром сердце" – 18 человек.

Источник: http://www.segodnya.ua