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В Великобритании стартуют досрочные парламентские выборы

08.06.2017 10:37
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В Великобритании стартуют досрочные парламентские выборы

В четверг, 8 июня, в Великобритании состоятся досрочные парламентские выборы. Об этом сообщает BBC, передает Гордон.

Избирательные участки откроются в 7.00 по местному времени (9.00 по Киеву) и будут работать до 22.00 (00.00 9 июня).

На выборы зарегистрировались около 46,9 млн человек. Им предстоит избрать 650 депутатов парламента.

Основная борьба развернется между Консервативной партией нынешнего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и Лейбористской партией.

Результаты предвыборных опросов свидетельствуют, что консерваторы могут потерять большинство в парламенте. Согласно ему, Консервативная партия получит 42% голосов избирателей и 302 места в 650-местном парламенте. Сейчас у них есть большинство – 330 мест. Лейбористская партия может рассчитывать на 38% голосов избирателей и 269 мест соответственно.

О намерении провести досрочные парламентские выборы Мэй объявила 18 апреля. По ее словам, Великобритании нужны определенность, стабильность и сильное лидерство после референдума о выходе из Европейского союза.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, парламент, выборы, Великобритания
 
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