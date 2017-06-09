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Джонни Депп хочет вернуть Ванессу Паради
После развода с Херд Джонни понял, как на самом деле был близок с Ванессой
Джонни Депп и Эмбер Херд решили развестись еще год назад, но официально их брак был расторгнут только в январе. Полгода актер приходил в себя и параллельно судился со своими менеджерами, из-за которых оказался на грани банкротства. В СМИ писали о романах Деппа с 23-летней коллегой по фильму "Убийство в Восточном экспрессе" Люси Бойтон. В последнем номере таблоида National Enquirer друзья Джонни рассказали, что сейчас знаменитость хочет вернуть свою бывшую возлюбленную Ванессу Паради.
Как говорят инсайдеры, после развода с Херд Джонни понял, как на самом деле был близок с Ванессой. "Она единственный человек, который может его контролировать и кого он действительно слушает", — добавил источник издания. Другие близкие актера считают, что воссоединение пары невозможно, так как теперь Деппа и Паради связывают исключительно родительские отношения.
Напомним, что Джонни Депп и Ванесса Паради были вместе с 1998 по 2012 год. За время их совместной жизни у них родились сын Джек и дочь Лили-Роуз. После разрыва Джонни и Ванессе удалось сохранить теплые отношения: во время судебного разбирательства по делу об обвинении актера в домашнем насилии, которое выдвинула Эмбер Херд, Паради свидетельствовала в пользу экс-возлюбленного. За последние годы у Ванессы были романы с Гаем-Дэвидом Гарби, Бенджамином Биоле и Сэмюэлем Беншетри.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, актер, Джонни Депп, Ванесса Паради
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