- Дж.Маккейн призвал сенат США ввести жесткие санкции против РФ - СМИ 07:40
- Арабское противостояние: как Анкара поддержала Катар07:30
- Липецька фабрика відмовляється платити в російський бюджет 48 мільйонів рублів07:03
- Картины лидера нацистов продают за десятки тысяч (видео)22:36
- МИД Украины: Россия превратила Донбасс и Крым в "пространство бесправия"21:38
- ИГИЛ назвала страны, в которых совершит новые теракты21:28
- В седьмом сезоне "Игры престолов" покажут рекордное количество сожженных людей20:55
- Безвиз: еще одна страна готовит для Украины сюрприз20:18
- ЧП в Лондоне: с Трафальгарской площади эвакуируют людей 20:05
- Ради НАТО балканская страна готова переименоваться18:45
Липецька фабрика відмовляється платити в російський бюджет 48 мільйонів рублів
У арбітражному суді Липецької області розглянуть позов Roshen, в якому представники кондитерської фабрики вимагають, аби суд визнав незаконним рішення інспекторів російської податкової служби про необхідність сплатити до бюджету Росії більше 48 мільйонів рублів, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Засідання заплановано на 20 червня. Відомо, що в березні цього року співробітники Міжрайонної інспекції нібито виявили правопорушення і заявили, що фабрика має сплатити більше 48 мільйонів рублів, що включає в собі недоїмку з податку, пеню та штраф. В кінці травня Липецька фабрика звернулася до суду з проханням визнати це рішення незаконним. У суді Roshen запропонували надати судовим органам документацію зі звітністю про фінансові результати, бухгалтерський баланс, дані про стан розрахунків фабрики по податкових зборах, пені та штрафів.
Нагадаємо, на початку цього року представники російського філіалу кондитерської фабрики Roshen заявили, що підприємство припиняє свою роботу в Липецьку, аргументуючи таке рішення економічними та політичними причинами.
Теги: Россия, Донбасс, Липецк, фабрика, Порошенко, налоги
- Roshen закрывает фабрику в Липецке
- "Фабрика "Roshen" Петра Порошенко в Липецке - это синагога в Освенциме" - российский политолог
- Липецька фабрика насправді не закрилась – ЗМІ
- С фабрики Roshen отказались снять арест
- Порошенко: "Ми не знали, що таке тероризм, поки його до нас не почала експортувати Росія"
- Порошенко уверяет, что не кричал на Путина из-за Донбасса
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах20:42
- Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе20:30
- СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ДОНБАССА17:12
- Плотницкий выступил с угрозами в адрес Порошенко, Франции и Германии15:10
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОБНОВЛЯЮТ БАЗУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ13:45
- Половина Донецкой области может остаться без воды11:45
- В ОРДЛО начала восстанавливаться связь МТС11:40
- Никакой Европы нам не нужно: жители «Л/ДНР» массово оформляют биометрические паспорта11:10
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- В Донецке исчезла мобильная связь07:41
- Дж.Маккейн призвал сенат США ввести жесткие санкции против РФ - СМИ 07:40
- Арабское противостояние: как Анкара поддержала Катар07:30
- Вспышка ботулизма: известно о новой смерти07:15
- Липецька фабрика відмовляється платити в російський бюджет 48 мільйонів рублів07:03
- Картины лидера нацистов продают за десятки тысяч (видео)22:36
- В Киеве работница банка выманила у жены погибшего бойца АТО 400 тысяч гривен22:15
- Янукович згоден віддати вкрадені гроші Донбасу21:55
- МИД Украины: Россия превратила Донбасс и Крым в "пространство бесправия"21:38
- ИГИЛ назвала страны, в которых совершит новые теракты21:28
- Новая украинская соцсеть оказалась недоступной для пользования21:15
- 8 ИЮНЯ – КАРП КАРПОЛОВ: ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ, ТРАДИЦИИ10:55
- Первый признак старения организма и начала болезней09:40
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- Науковці назвали фактор, що продовжує життя08:55
- Числа удачи: определяем свои счастливые дни по дате рождения08:35
- Ученые раскрыли шокирующую правду о горячем шоколаде08:15
- Текіла для лікування багатьох хворіб07:52
- Пенсии и МВФ: какие рекомендации выполнила власть и как это изменит жизнь украинцев20:43
- "Рынок российского дерьма". Что думают дончане о запрете украинских продуктов в ДНР 19:59
- Как стать миллионером в Украине: опыт отечественных олигархов18:55
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"
- Первый признак старения организма и начала болезней
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский
- Спецназ сил АТО уничтожил опорный пункт "ДНР" на Светлодарской дуге