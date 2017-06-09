Последние новости раздела
- Масштабный пожар в центре Москвы: стало известно о жертвах (видео)20:48
- Джонни Депп хочет вернуть Ванессу Паради19:48
- Порошенко проведет выходной вместе с Киской19:31
- Безвиз заработает не сразу: в ЕС раскрыли подробности19:08
- Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России18:56
- NASA НАЧНЕТ ИССЛЕДОВАНИЕ САМОГО ДОРОГОГО АСТЕРОИДА18:32
- У НАТО прокоментували прагнення Києва до вступу до Альянсу18:21
- В ЕС на авто: какие документы понадобятся после введения безвиза18:13
- Есть только один способ заставить Россию выполнить Минские соглашение – Порошенко17:49
- Тереза Мэй решила сформировать новое правительство Великобритании17:37
Масштабный пожар в центре Москвы: стало известно о жертвах (видео)
09.06.2017 20:48
В результате пожара в складском помещении в районе Киевского вокзала в центре Москвепогибли два человека
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
«В ходе разбора завалов на месте пожара в здании на площади Киевского вокзала, д. 7 спасатели обнаружили тела двух человек без признаков жизни», — рассказали в ведомстве.
Разбор завалов в горевшем здании продолжается.
Напомним, днем в пятницу, 9 июня, в двухэтажном складском помещении на Киевского вокзале возник пожар. Площадь возгорания составляет 100 кв. метров.
Позже стало известно, что в связи с возгоранием из торгового центра «Европейский» были эвакуированы по меньшей мере 3,5 тысяч человек.
В 13:45 пожар был локализован, а в 14:42 — потушен.
По материалам politeka.net с ссылкой на источник.
Теги: Донбасс, Москва, пожар, жертвы
Читайте также:
- В Москве горит здание, в котором работал Оливье и женился Чайковский
- В центре Москвы горит одно из зданий МВД (ВИДЕО)
- В Москве снова горело Минобороны
- В Москве катастрофа: взорван ускоритель элементарных частиц, горит река, есть жертвы (ВИДЕО)
- Пожар на Углегорской ТЭС привел к обвалу акций Украинской биржи
- В центре Москвы полыхает пожар
- Оперативная смекалка помогла мариупольской полиции найти грабителя в диване (ФОТО)20:38
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры16:12
- Екстрений з’їзд пропагандистів Кремля в Донецьк: з’явилися подробиці15:15
- В ОБСЕ рассказали, как оккупанты вывозят с Донбасса в РФ грузовики с пшеницей и подсолнечником14:55
- АВДЕЕВКА НА ПОРОГЕ ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ12:20
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ12:10
- Стало известно, какие гумконвои гоняют в Украину «благотворительные фонды». ВИДЕО11:56
- «ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить11:42
- «ДНРовцам» выдали ваучеры на обогащение бизнесмена11:12
- Террористы обстреляли поселок Каменка - ранен подросток10:30
- Тест: что скрывает ваше подсознание21:05
- Чому небезпечні сирі яйця?20:57
- Масштабный пожар в центре Москвы: стало известно о жертвах (видео)20:48
- Оперативная смекалка помогла мариупольской полиции найти грабителя в диване (ФОТО)20:38
- Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?20:27
- Удивительно! Как молитва меняет кровь20:03
- Джонни Депп хочет вернуть Ванессу Паради19:48
- Порошенко проведет выходной вместе с Киской19:31
- Под носом у СБУ обчистили магазин на 3 млн. 19:20
- Безвиз заработает не сразу: в ЕС раскрыли подробности19:08
- Тест: что скрывает ваше подсознание21:05
- Чому небезпечні сирі яйця?20:57
- Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?20:27
- Удивительно! Как молитва меняет кровь20:03
- Обійми з котами дуже небезпечні09:55
- Профилактика депрессии: 10 советов09:48
- Чим небезпечна крижана вода?09:10
- Із липня за лікування зубів українці платитимуть більше08:45
- Ці морепродукти покращують роботу мозку08:22
- Ресторанный этикет: правила, которые все нарушают07:58
- Первый признак старения организма и начала болезней
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах
- Сколько пациент заплатит за операцию и сколько денег с этого получит врач?