- NASA НАЧНЕТ ИССЛЕДОВАНИЕ САМОГО ДОРОГОГО АСТЕРОИДА18:32
- У НАТО прокоментували прагнення Києва до вступу до Альянсу18:21
- В ЕС на авто: какие документы понадобятся после введения безвиза18:13
- Есть только один способ заставить Россию выполнить Минские соглашение – Порошенко17:49
- Тереза Мэй решила сформировать новое правительство Великобритании17:37
- У Порошенка пояснили, чому не можна вводити візи з РФ15:55
- В Британии партия Мэй терпит поражение: большинства голосов ей уже не видать15:30
- В Каталонии назначили дату референдума о независимости14:30
- МИД Украины определился по визовому режиму с Россией12:47
- С рейтингом Меркель произошло нечто!12:35
NASA НАЧНЕТ ИССЛЕДОВАНИЕ САМОГО ДОРОГОГО АСТЕРОИДА
NASA обнародовала сроки проведения исследования стероида 16 Psyche. По данным специалистов, в недрах этого космического тела содержится драгоценных металлов 10 000 квадриллионов долларов.
В 2022 году на летающий Клондайк будет отправлена экспедиция, которая проведет разведку местности. Об осуществлении добычи драгоценных металлов речь пока не идет. Но ученые собираются рассмотреть возможные варианты.
Пока об астероиде известно лишь то, что это – один из наиболее крупных объектов в астероидном поясе, который располагается между такими планетами, как Марс и Юпитер. 16 Psyche почти полностью образован железом и никелем.
Стоимость всех металлов, которые содержит астероид, в несколько раз превышает общую стоимость всей мировой экономики. Естественно, что данные расчеты носят теоретический характер, так как добыча такого количества полезных ископаемых практически сразу приведет к обрушению цен на планете.
Астероид 16 Psyche открыли в 1852 году в Италии. Его общий диаметр составляет 253 км. Его происхождение до сих пор не установлено. Наиболее популярной гипотезой считается столкновение нескольких достаточно крупных объектов.
До сих пор ни один космический аппарат не приближался к поверхности астероида.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, космос, исследования, астероид
- Топ-менеджеры увидели свет в конце кризисного тоннеля
- Украинцы поставили рекорд в отказе от курения. В Донецке за полгода - 15 тысяч бросивших
- Врачи живут на подношения. А зарплата "на булавки"?
- С "Байконура" стартовала украинская ракета
- Корабль SpaceX доставил на Землю «посылки» из космоса
- Молодёжь предпочитает семью карьере
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры16:12
- Екстрений з’їзд пропагандистів Кремля в Донецьк: з’явилися подробиці15:15
- В ОБСЕ рассказали, как оккупанты вывозят с Донбасса в РФ грузовики с пшеницей и подсолнечником14:55
- АВДЕЕВКА НА ПОРОГЕ ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ12:20
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ12:10
- Стало известно, какие гумконвои гоняют в Украину «благотворительные фонды». ВИДЕО11:56
- «ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить11:42
- «ДНРовцам» выдали ваучеры на обогащение бизнесмена11:12
- Террористы обстреляли поселок Каменка - ранен подросток10:30
- Украине предложили рецепт победы на Донбассе10:20
- NASA НАЧНЕТ ИССЛЕДОВАНИЕ САМОГО ДОРОГОГО АСТЕРОИДА18:32
- У НАТО прокоментували прагнення Києва до вступу до Альянсу18:21
- В ЕС на авто: какие документы понадобятся после введения безвиза18:13
- Есть только один способ заставить Россию выполнить Минские соглашение – Порошенко17:49
- Тереза Мэй решила сформировать новое правительство Великобритании17:37
- Экономический безвиз: как Гройсман выступил против бизнеса17:30
- Скандал вокруг матери Лободы: неожиданный поворот17:17
- Згідно стандартів НАТО: в українській армії введуть нові військові звання16:55
- ПОЧЕМУ ЗАКРЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ БАНКОВ УКРАИНЫ16:45
- Досрочные выборы: кого украинцы видят президентом16:39
- Обійми з котами дуже небезпечні09:55
- Профилактика депрессии: 10 советов09:48
- Чим небезпечна крижана вода?09:10
- Із липня за лікування зубів українці платитимуть більше08:45
- Ці морепродукти покращують роботу мозку08:22
- Ресторанный этикет: правила, которые все нарушают07:58
- 8 ИЮНЯ – КАРП КАРПОЛОВ: ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ, ТРАДИЦИИ10:55
- Первый признак старения организма и начала болезней09:40
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- Науковці назвали фактор, що продовжує життя08:55
- Первый признак старения организма и начала болезней
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- Сколько пациент заплатит за операцию и сколько денег с этого получит врач?
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах