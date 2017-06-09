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С рейтингом Меркель произошло нечто!
Популярность федерального канцлера Германии Ангелы Меркель достигла того же уровня, что и до начала миграционного кризиса. Об этом свидетельствуют данные опроса ARD-Deutschlandtrend, передает ЛIГАБiзнесIнформ.
В рейтинге ведущих политиков глава Христианско-демократического союза добилась своего лучшего показателя с августа 2015 года: 64% респондентов удовлетворены работой канцлера.
В то же время главный соперник Меркель на выборах в бундестаг Мартин Шульц получил поддержку лишь 36% опрошенных, что стало самым низким его показателем за всю историю опроса ARD-Deutschlandtrend.
Разрыв между Меркель и Шульцем отразился и в опросе о том, за кого респонденты проголосовали бы, если бы выборы проходили сейчас. За канцлера проголосовали бы 53%, а за лидера СДПГ - 29% участников исследования.
13% не поддержали бы ни одного из них.
После Меркель в рейтинге популярности политиков следует министр финансов Вольфганг Шойбле. Его деятельностью на этом посту довольны 63% участников опроса - почти столько же, сколько поддержали главу МИД Германии Зигмара Габриэля.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Германия, рейтинг, Меркель
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