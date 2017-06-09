- СМИ: Мэй переизбралась в парламент Великобритании10:40
- Важные переговоры: Климкин рассказал о будущем «нормандского формата»08:10
- Дж.Маккейн призвал сенат США ввести жесткие санкции против РФ - СМИ 07:40
- Арабское противостояние: как Анкара поддержала Катар07:30
- Липецька фабрика відмовляється платити в російський бюджет 48 мільйонів рублів07:03
- Картины лидера нацистов продают за десятки тысяч (видео)22:36
- МИД Украины: Россия превратила Донбасс и Крым в "пространство бесправия"21:38
- ИГИЛ назвала страны, в которых совершит новые теракты21:28
- В седьмом сезоне "Игры престолов" покажут рекордное количество сожженных людей20:55
- Безвиз: еще одна страна готовит для Украины сюрприз20:18
СМИ: Мэй переизбралась в парламент Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выиграв в городе Мейденхед по итогам досрочных выборов, переизбралась в парламент, передает Корреспондент со ссылкой на Интерфакс.
Мэй призвала дождаться итогов выборов, чтобы делать какие-то выводы и заявила, что ее победа принесет стабильность и успешный Brexit.
В британский парламент также переизбрались глава МИД Великобритании Борис Джонсон, министры образования Джастин Грининг, обороны Майкл Фэллон, лидер лейбористов Джереми Корбин и его заместитель Том Уотсон.
По последним данным, оппозиционная Лейбористская партия получает 169 мест в палате общин, Консервативная партия премьер-министра страны – 154. Шотландская национальная партия (SNP) выигрывает 25, Демократическая юнионистская партия (DUP) – девять, Либерально-демократическая – пять, другие партии – восемь.
Между тем, согласно данным экзит-поллов, ни одна из партий не получит абсолютного большинства в Палате общин. По последним прогнозам, консерваторам не хватит для этого четырех голосов: они наберут 322 места.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, парламент, выборы, Великобритания
- Решение о досрочных парламентских выборах в Британии возмутило премьера Шотландии
- В Донецком СИЗО голосуют малограмотные "сидельцы" (ФОТО)
- На Банковой рассматривают проведение досрочных выборов президента и в Раду уже осенью - Саловой
- За голоса избирателей Донбасса поборются нардепы, директора и… безработные
- Выборы-2012.Обновляем парламент правильно
- Симоненко: Партия регионов что-то делит с БЮТовцами
- Террористы обстреляли поселок Каменка - ранен подросток10:30
- Украине предложили рецепт победы на Донбассе10:20
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах20:42
- Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе20:30
- СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ДОНБАССА17:12
- Плотницкий выступил с угрозами в адрес Порошенко, Франции и Германии15:10
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОБНОВЛЯЮТ БАЗУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ13:45
- Половина Донецкой области может остаться без воды11:45
- В ОРДЛО начала восстанавливаться связь МТС11:40
- Никакой Европы нам не нужно: жители «Л/ДНР» массово оформляют биометрические паспорта11:10
- СМИ: Мэй переизбралась в парламент Великобритании10:40
- Террористы обстреляли поселок Каменка - ранен подросток10:30
- Украине предложили рецепт победы на Донбассе10:20
- Субсидии по-новому: какие платежки получат украинцы10:12
- Обійми з котами дуже небезпечні09:55
- Профилактика депрессии: 10 советов09:48
- В России запустили производство отечественных компьютеров09:40
- Возвращение в Украину ГАИ: несколько важных деталей09:23
- Чим небезпечна крижана вода?09:10
- Одесским радикалам не удалось сорвать концерт Ирины Билык08:55
- Обійми з котами дуже небезпечні09:55
- Профилактика депрессии: 10 советов09:48
- Чим небезпечна крижана вода?09:10
- Із липня за лікування зубів українці платитимуть більше08:45
- Ці морепродукти покращують роботу мозку08:22
- Ресторанный этикет: правила, которые все нарушают07:58
- 8 ИЮНЯ – КАРП КАРПОЛОВ: ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ, ТРАДИЦИИ10:55
- Первый признак старения организма и начала болезней09:40
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- Науковці назвали фактор, що продовжує життя08:55
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Первый признак старения организма и начала болезней
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский
- Сколько пациент заплатит за операцию и сколько денег с этого получит врач?