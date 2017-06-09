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Тереза Мэй решила сформировать новое правительство Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что сформирует новое правительство, которое будет выводить страну из Европейского союза.
Об этом она сказала после аудиенции у королевы Елизаветы II, которая должна дать соответствующее разрешение, передает Европейская Правда.
Мэй заявила, что ее правительство будет "обеспечивать определенность и работать, чтобы сохранить страну безопасной".
На досрочных парламентских выборах Консервативная партия, которую возглавляет Мэй, потеряла абсолютное большинство и теперь должна формировать коалицию.
Мэй сообщила, что консерваторы договорились с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP).
Напомним, в Британии уже известны результаты голосования на досрочных парламентских выборах в 649 округах из 650.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Великобритания, правительство
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