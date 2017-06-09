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В Британии партия Мэй терпит поражение: большинства голосов ей уже не видать
В Великобритании уже известны результаты голосования на досрочных парламентских выборах в 649 округах из 650.
Неизвестны результаты только из округа Кенсингтон на западе Лондона, где уже дважды пересчитывали голоса, передает Европейская Правда.
Во время последнего пересчета кандидатов от лейбористов и консерваторов разделили 35 голосов. На этом округе будут в третий раз считать голоса, но это будет уже сегодня вечером или завтра.
Согласно последним данным, Консервативная партия получает 318 депутатских мест, потеряв 12 по сравнению с выборами 2015 года.
Консерваторы потеряли абсолютное большинство в парламенте и не могут единолично формировать правительство. По предварительной информации, они договорились о коалиции с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP).
Второе место заняла Лейбористская партия, которая получает 261 депутатское место, что на 29 больше, чем она имела в текущем составе парламента.
Третьей стала Шотландская национальная партия, в новом парламенте у нее будет 35 депутатов. Шотландские националисты потеряли треть депутатских мест.
Партия либеральных демократов получит 12 мест (+4) в парламенте, североирландская Демократическая юнионистская партия - 10 мест (+2), ирландская партия Шинн Фейн - 7 мест (+3), Партия Уэльса (Plaid Cymru) - 4 места (+1) Партия Зеленых - 1 место.
У партии UKIP, которая активно поддерживала выход Британии из ЕС, не будет иметь ни одного депутата в парламенте.
Теги: Донбасс, выборы, партия, Великобритания
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