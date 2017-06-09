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В Каталонии назначили дату референдума о независимости
09.06.2017 14:30
Глава исполнительной власти испанского автономного сообщества Каталония Карлес Пучдемонт назначил референдум о независимости на 1 октября, сообщает телеканал 112 Украина.
По его словам, решение о проведении референдума принято в одностороннем порядке после неудачных попыток договориться об организации голосования с центральным правительством в Мадриде.
Участники референдума должны будут ответить на вопрос: "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?"
Теги: независимость, референдум, Каталония
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