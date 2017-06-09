- До 2020 года Украина достигнет стандартов НАТО, - МИД11:30
- В Москве трагически погибла внучка Хрущева11:20
- Куда поехать летом: 10 лучших мест для отдыха за границей11:00
- СМИ: Мэй переизбралась в парламент Великобритании10:40
- Важные переговоры: Климкин рассказал о будущем «нормандского формата»08:10
- Дж.Маккейн призвал сенат США ввести жесткие санкции против РФ - СМИ 07:40
- Арабское противостояние: как Анкара поддержала Катар07:30
- Липецька фабрика відмовляється платити в російський бюджет 48 мільйонів рублів07:03
- Картины лидера нацистов продают за десятки тысяч (видео)22:36
- МИД Украины: Россия превратила Донбасс и Крым в "пространство бесправия"21:38
В Москве трагически погибла внучка Хрущева
В Москве погибла внучка бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Юлия. Об этом сообщает Гордон со ссылкой на "РИА Новости".
77-летняя женщина попала под электричку на станции Солнечная киевского направления Московской железной дороги. Как сообщает источник агентства, Хрущеву сбил поезд, следовавший по направлению Внуково – Москва.
В пресс-службе управления министерства внутренних дел на транспорте по Центральному округу агентству подтвердили факт смерти женщины 1940 года рождения, однако никаких подробностей не указали.
"РИА Новости" пишет, что факт гибели родственницы Хрущева подтвердили в справочной службе столичной скорой помощи. Там назвали имя погибшей – Юлия Леонидовна Хрущева.
Отцом Юлии Хрущевой был сын бывшего генсека Леонид Хрущев, летчик-истребитель, который в 1943 году не вернулся с боевого задания, после чего его отец удочерил девочку.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Хрущев, Москва, внучка, погибла
- Организаторов протеста против добычи сланцевого газа объявили террористами
- Помощника депутата от Радикальной партии поймали на мошенничестве
- Полиция Москвы отпустила задержанного журналиста Цимбалюка
- В центре Москвы началась паника из-за угрозы взрыва в администрации Путина
- В Москве устроили "суд" над Ярошем, Ляшко и Саакашвили (ВИДЕО)
- Стало известно, какие гумконвои гоняют в Украину «благотворительные фонды». ВИДЕО11:56
- «ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить11:42
- «ДНРовцам» выдали ваучеры на обогащение бизнесмена11:12
- Террористы обстреляли поселок Каменка - ранен подросток10:30
- Украине предложили рецепт победы на Донбассе10:20
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах20:42
- Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе20:30
- СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ДОНБАССА17:12
- Плотницкий выступил с угрозами в адрес Порошенко, Франции и Германии15:10
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОБНОВЛЯЮТ БАЗУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ13:45
- Стало известно, какие гумконвои гоняют в Украину «благотворительные фонды». ВИДЕО11:56
- «ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить11:42
- До 2020 года Украина достигнет стандартов НАТО, - МИД11:30
- В Москве трагически погибла внучка Хрущева11:20
- «ДНРовцам» выдали ваучеры на обогащение бизнесмена11:12
- Куда поехать летом: 10 лучших мест для отдыха за границей11:00
- Два арбитра украинской Премьер лиги попали в базу "Миротворца"10:50
- СМИ: Мэй переизбралась в парламент Великобритании10:40
- Террористы обстреляли поселок Каменка - ранен подросток10:30
- Украине предложили рецепт победы на Донбассе10:20
- Обійми з котами дуже небезпечні09:55
- Профилактика депрессии: 10 советов09:48
- Чим небезпечна крижана вода?09:10
- Із липня за лікування зубів українці платитимуть більше08:45
- Ці морепродукти покращують роботу мозку08:22
- Ресторанный этикет: правила, которые все нарушают07:58
- 8 ИЮНЯ – КАРП КАРПОЛОВ: ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ, ТРАДИЦИИ10:55
- Первый признак старения организма и начала болезней09:40
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- Науковці назвали фактор, що продовжує життя08:55
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Первый признак старения организма и начала болезней
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский
- Сколько пациент заплатит за операцию и сколько денег с этого получит врач?