Бейонсе родит двойню дома

12.06.2017 20:25

Совсем скоро Бейонсе во второй раз станет матерью. Певица, которая боится рожать в больнице, решила, что дома ей будет намного комфортнее. Тем более что ради появления близнецов на свет звездная пара купила новый особняк, который обустроен по последнему слову техники, а также начинен всем самым необходимым для родов.

На это супруги потратили более одного миллиона долларов, поэтому теперь дом Бейонсе стал едва ли не лучшим местом для появления детей на свет. Она заранее договорилась с лучшими акушерами и врачами, которые приедут к ней в дом, как только начнутся схватки, поэтому никаких опасений у певицы нет. Кроме этого, около дома будет дежурить карета скорой помощи, готовая отвезти звезду в клинику, если для этого будет необходимость. Источник сообщает, что беременность Бейонсе протекает хорошо, и будущая мамочка чувствует себя прекрасно и с нетерпением ждет рождения близнецов.

Источник: http://www.segodnya.ua