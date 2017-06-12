Под Кремль стянули танки

12.06.2017 13:57

Сегодня, 12 июня, во многих российских городах проходят акции против коррупции «Требуем ответов», организованные сторонниками известного оппозиционера Алексея Навального

В Москве многотысячная акция, которая ранее планировалась на проспекте Сахарова, состоится на Тверской. Впрочем, часть центра российской столицы, в том числе и Тверская, перекрыты. Недалеко от Кремля размещены танки и баррикады – здесь в честь Дня России состоится фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи. Собрание».

По словам Навального, перенос акции связан с тем, что власти оказывают давление на подрядчиков, в результате чего организаторы не могут договориться об установке звуковой аппаратуры на время митинга.

В то же время прокуратура Москвы предупредила, что проведение акции в несогласованном месте незаконно и «правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков».

В то время как сторонники оппозиционера соберутся на акцию протеста, власти зовут москвичей на улицы учиться собирать оружие и пить чай из гигантского самовара.

Напомним, ранее российский политолог Андрей Пионтковский считает, что 12-15 июня 2017 года – очень серьезные дни в современной истории России, которые повлияют на судьбу президента РФ Владимира Путина.

По словам Белковского, 12 июня, когда Навальный выведет на протесты тысячи людей по всей стране, начнутся жесткие разгоны местных “Майданов”.

«Произойдут какие-то столкновения, погибнут люди, демонстрантов и их лидеров обвинят в попытке путча, майдана, оранжевой революции, захвата власти, чего угодно. А 15 июня Путин явится на эту прямую линию, как вождь “русского мира”, подавивший заговор внешних и внутренних врагов России. Вот такой, мне кажется, план у путинского ближайшего окружения», — сообщил политический эксперт.

Источник: https://politeka.net