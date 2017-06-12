- В США назревает большое соглашение по ужесточению санкций против РФ10:50
- В течение ближайших недель на валютном рынке произойдет кое-что интересное10:35
- Чтобы не лишиться безвиза: украинцам дали несколько важных советов10:10
- Известный украинский ведущий решил эмигрировать в Канаду09:03
- Порошенко рассказал, когда Украина станет членом Евросоюза09:00
- В России указали на предпосылки для дворцового переворота в Кремле08:48
- СКОЛЬКО ДЕНЕГ БРАТЬ С СОБОЙ В ЕВРОПУ?08:23
- В Кабміні анонсували запуск потягу Київ-Краків07:55
- Стало відомо, коли українці помиряться з росіянами07:30
- Київ назвав, що за міф розвінчав безвіз07:15
В США назревает большое соглашение по ужесточению санкций против РФ
Американские сенаторы-демократы и республиканцы готовы к соглашению по ужесточению антироссийских санкций. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм, передает Politico.
Отмечается, что представители Демократической партии намерены законодательно запретить президенту страны Дональду Трампу смягчать существующие санкции, передает 112.
При этом Грэм, солидарный с демократами в вопросах отношений Вашингтона и Москвы, считает любые попытки ослабить санкции против Москвы "предательством демократии".
"И, если Трамп не подпишет законопроект и не накажет Россию, он предаст демократию", — сказал он.
Ранее сообщалось, что сенатор США Джон Маккейн заявил, что подготовил поправку в законодательство, которая расширит санкции в отношении России.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Россия, США, Донбасс, Дональд Трамп, санкции
- Трамп еще большая опасность для США чем терроризм - дипломат жестко отреагировал на скандальное заявление кандидата в президенты США
- "Перезавантаження неможливе" - Тіллерсон про стосунки з Росією
- Клинтон обвинила Трампа в продвижении российской политики в Европе
- Трамп – Лаврову: Россия ответственна за полное выполнение Минских договоренностей
- Россия обвиняет Штаты и считает чужие деньги
- Трамп объяснил свою позицию по Крыму и заявил, что возврат полуострова Украине может стать началом Третьей мировой
- Война на Донбассе: раскрыта новая тактика боевиков11:15
- В Мариуполе на детей спустили бойцовских собак 11:05
- Как зарабатывают в оккупированном Луганске: раскрыты схемы10:40
- Российские танки опять обстреляли жилсектор Авдеевки, разрушены три дома. ВИДЕО. 10:30
- В оккупированном Докучаевске введен режим чрезвычайной ситуации22:15
- Терористи обстріляли з танків житлові квартали Авдіївки — СЦКК21:50
- Заключенный экс-прокурор Краматорска объявил голодовку20:10
- Когда на Луганщине переселенцам начнут давать кредиты на жилье19:50
- На Донетчине масштабно празднуют День Европы19:30
- В Северодонецке спасатели совершили рейд по местам отдыха19:10
- Война на Донбассе: раскрыта новая тактика боевиков11:15
- В Мариуполе на детей спустили бойцовских собак 11:05
- В США назревает большое соглашение по ужесточению санкций против РФ10:50
- Как зарабатывают в оккупированном Луганске: раскрыты схемы10:40
- В течение ближайших недель на валютном рынке произойдет кое-что интересное10:35
- Российские танки опять обстреляли жилсектор Авдеевки, разрушены три дома. ВИДЕО. 10:30
- Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз10:20
- Чтобы не лишиться безвиза: украинцам дали несколько важных советов10:10
- Алкоголь за кермом: як по-новому каратимуть водіїв?10:00
- Кто ты по индийскому гороскопу? 27 совершенно разных знаков09:53
- Кто ты по индийскому гороскопу? 27 совершенно разных знаков09:53
- Фініки захищають від найстрашнішої хвороби09:43
- Золотая формула: сколько нужно есть, спать и загорать, чтобы сохранить здоровье09:35
- Почему стоит развивать воображение и как это сделать?08:38
- Выбросьте из своего лексикона эти слова и понаблюдайте, как меняется ваша жизнь!08:12
- Знаки Зодиака, у которых тяжелая судьба07:47
- Вредны ли суши для здоровья? Ответ найден, и он вам не понравится…06:51
- Долги против субсидий. Кто кого?21:10
- Сочетание фаст-фуда и кофе опасно для здоровья20:59
- Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа09:55
- Досрочные выборы: кого украинцы видят президентом
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
- Биометрические паспорта: в ЕС недовольны действиями Порошенко
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ
- Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России
- «ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить
- Із липня за лікування зубів українці платитимуть більше