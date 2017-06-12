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В течение ближайших недель на валютном рынке произойдет кое-что интересное
В течение ближайших двух–трех недель в Украину поступят новые объемы валюты, что связано с рекомендацией инвестбанка Morgan Stanley вкладывать в гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман сказал в комментарии UBR.ua, передает Гордон.
По мнению Наймана, инвесторы насытят внутренний рынок Украины валютой, что в краткосрочной перспективе приведет к укреплению обменного курса гривны.
"Жду появления нового предложения долларов. Так что гривна сможет укрепляться даже до середины августа. Думаю, что будет ниже отметки 26 грн за $1", – сказал он.
По его словам, рекомендация Morgan Stanley связана с высокими ставками ОВГЗ, при этом инвесторы "не видят больших рисков для гривны".
"Они смотрят на укрепление национальной валюты и на то, что резервы растут очень быстро. Резервы – очень сильный маяк для инвесторов. Как только они стали увеличиваться, так инвесторы и обратили внимание на Украину", – уточнил Найман.
Он отметил, что при текущих ставках по ОВГЗ иностранцы рассчитывают на инвестициях в Украину заработать до 10% в долларовом пересчете.
"Даже если гривна девальвирует на 5%, они свои 10% в валюте все равно получат. Это очень высокая ставка. Поэтому спрос на украинские активы растет. Но пока это только спекулятивный спрос. Для прихода прямых иностранных инвестиций по-прежнему нужны земельная, судебная и валютная реформы", – пояснил экономист.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, мир, валюта
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