Выборы во Франции: стали известны первые результаты

12.06.2017 07:03

Движение «Вперед, республика», которое основал президент Эммануэль Макрон, лидирует на выборах в Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции

Об этом свидетельствуют первые данные Министерства внутренних дел, отвечающее за организацию голосования и подведение его итогов.

Согласно первым данным, кандидаты движения Макрона получают по стране 26,6% голосов. Крупнейшая оппозиционная партия «Республиканцы» набирает 16,4% голосов, «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 14,4%, «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона — 10,2%, а бывшая правящая «Социалистическая партия» — только 7,3%.

Напомним, не так давно Эммануэль Макрон одержал победу на президентских выборах во Франции. По результатам подсчета голосов, новый президент получил 66,06 % голосов. В то же время соперник Макрона – Марин Ле Пен получила лишь 33,94 % голосов населения.

Источник: Politeka



