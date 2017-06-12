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Затримання Навального: як покарають опозиціонера

12.06.2017 18:45
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Стало відомо, який запобіжний захід загрожує російському опозиціонеру Олексію Навальномуза організацію мітингів 

Як повідомив адвокат політика Вадим Кобзєв в своєму мікроблозі Twitter, у затриманого Навального вилучили телефон і шнурки. Його звинувачують по ст.20.2 ч.8 – до 30 діб адміністративного арешту.

Нагадаємо, лідер російської опозиції Олексій Навальний був сьогодні затриманий в Москві за повторне «Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування» і «Непокора законному розпорядженню» співробітника правоохоронних органів.

Відзначимо, 12 червня антикорупційні акції проходять у великих містах Росії. У деяких містах мітинги узгоджені, в деяких, наприклад у Санкт-Петербурзі, організаторам не вдалося домовитися з владою.

У Петербурзі на Марсовому полі, за попередніми даними, затримано більше 100 осіб. А в Москві співробітники поліції затримали понад 120 осіб.

Джерело: Politeka




Теги: Россия, Донбасс, оппозиция, задержание, Навальный
 
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