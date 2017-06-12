Затримання Навального: як покарають опозиціонера

12.06.2017 18:45

Стало відомо, який запобіжний захід загрожує російському опозиціонеру Олексію Навальномуза організацію мітингів

Як повідомив адвокат політика Вадим Кобзєв в своєму мікроблозі Twitter, у затриманого Навального вилучили телефон і шнурки. Його звинувачують по ст.20.2 ч.8 – до 30 діб адміністративного арешту.

Нагадаємо, лідер російської опозиції Олексій Навальний був сьогодні затриманий в Москві за повторне «Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування» і «Непокора законному розпорядженню» співробітника правоохоронних органів.

Відзначимо, 12 червня антикорупційні акції проходять у великих містах Росії. У деяких містах мітинги узгоджені, в деяких, наприклад у Санкт-Петербурзі, організаторам не вдалося домовитися з владою.

У Петербурзі на Марсовому полі, за попередніми даними, затримано більше 100 осіб. А в Москві співробітники поліції затримали понад 120 осіб.

Джерело: Politeka



