США не поздравили с Днем России впервые за 25 лет

14.06.2017 07:45

"Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами", - заявили в российском посольстве. Впервые за 25 лет США не направили поздравления с Днем России. Об этом заявил представитель российского посольства в США Николай Лахонин.

"Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами", - цитирует его РИА Новости.

Отметим, что сегодня глава Госдепа Рекс Тиллерсон заявил, что отношения США и России продолжают ухудшаться, добавив, что их необходимо стабилизировать.

А российский президент Владимир Путин считает отношения России и США худшими со времен холодной войны.