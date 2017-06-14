В Лондоне полностью сгорел 27-этажный жилой дом

14.06.2017 09:00

27-этажный жилой дом Grenfell Tower загорелся на западе Лондона. Всю ночь пожарные боролись с огнем, однако так и не смогли его потушить, сообщает Телеканал новостей «24».

Огонь охватил практически все здание – со 2-го по 27-го этажа и есть риск, что дом может рухнуть.

На борьбу с пожаром отправили около 40 пожарных машин и около 200 пожарных. Однако, как сообщают очевидцы, из-за слишком узких улиц в этом районе, доступ пожарных автомобилей к горящему дому значительно затруднен. Людей эвакуировали из здания, есть информация о пострадавших от дыма.

Что могло стать причиной столь масштабного пожара пока неизвестно. Первое сообщение о возгорании Grenfell Tower появилось примерно в 1 час ночи по местному времени.