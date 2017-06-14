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В Лондоне полностью сгорел 27-этажный жилой дом
14.06.2017 09:00
27-этажный жилой дом Grenfell Tower загорелся на западе Лондона. Всю ночь пожарные боролись с огнем, однако так и не смогли его потушить, сообщает Телеканал новостей «24».
Огонь охватил практически все здание – со 2-го по 27-го этажа и есть риск, что дом может рухнуть.
На борьбу с пожаром отправили около 40 пожарных машин и около 200 пожарных. Однако, как сообщают очевидцы, из-за слишком узких улиц в этом районе, доступ пожарных автомобилей к горящему дому значительно затруднен. Людей эвакуировали из здания, есть информация о пострадавших от дыма.
Что могло стать причиной столь масштабного пожара пока неизвестно. Первое сообщение о возгорании Grenfell Tower появилось примерно в 1 час ночи по местному времени.
Теги: Лондон, дом, пожар
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