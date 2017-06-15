В соцсетях появились скриншоты с неприятными вопросами для Путина

15.06.2017 20:50

Президенту России Владимиру Путину 15 июня на прямую линию пришло более двух миллионов вопросов от россиян. Кроме того, в прямом эфире российских федеральных каналов появлялись SMS с вопросами довольно смелого содержания.

Помимо традиционных вопросов относительно социальных проблем и жалоб на локальные неудобства, в эфир просочились действительно неудобные и неприятные для российского президента вопросы, на которые у Путина вряд ли бы нашлись ответы.

В соцсетях вовсю выкладывают скриншоты прямой трансляции с самыми неординарными и скандальными вопросами, которые Путин оставил без ответа.

— Путин, ты правда веришь в этот цирк с поставными (постановочными — ред.) вопросами?

— Что вы сделали для пенсионеров за время правления?

— Как Вы видите судьбу «ДНР» и «ЛНР»?

— Когда вы уйдете в отставку?

Эти и многие другие вопросы попали на экраны во время прямой трансляции.

Источник: pl.com.ua