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В соцсетях появились скриншоты с неприятными вопросами для Путина
Президенту России Владимиру Путину 15 июня на прямую линию пришло более двух миллионов вопросов от россиян. Кроме того, в прямом эфире российских федеральных каналов появлялись SMS с вопросами довольно смелого содержания.
Помимо традиционных вопросов относительно социальных проблем и жалоб на локальные неудобства, в эфир просочились действительно неудобные и неприятные для российского президента вопросы, на которые у Путина вряд ли бы нашлись ответы.
В соцсетях вовсю выкладывают скриншоты прямой трансляции с самыми неординарными и скандальными вопросами, которые Путин оставил без ответа.
— Путин, ты правда веришь в этот цирк с поставными (постановочными — ред.) вопросами?
— Что вы сделали для пенсионеров за время правления?
— Как Вы видите судьбу «ДНР» и «ЛНР»?
— Когда вы уйдете в отставку?
Эти и многие другие вопросы попали на экраны во время прямой трансляции.
Источник: pl.com.ua
Теги: Донбасс, Путин, социальная сеть, вопрос
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