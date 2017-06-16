Боевики подорвали мечеть в столице: погиб известный бизнесмен

16.06.2017 08:03

В кабульской мечети аль-Захра в районе Дашт-и-Барчи вечером в четверг произошел взрыв

Очевидцы говорят, что погибли по меньшей мере шесть человек, включая одного полицейского, а также были ранены больше десяти жителей столицы Афганистана.

Нападение произошло, когда люди по всей стране готовились отмечать Лайлат уль-Кадр («ночи силы»), которые проходят на 19, 21 и 23-й день Рамадана. Мечети в эти дни сильно переполнены.

Сегодняшняя атака произошла во время шиитской церемонии. И среди убитых был также известный кабульский бизнесмен Рамазан Хусейнзада. По словам источника, он был тяжело ранен в результате нападения и умер в больнице.

Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило, что нападавшие-смертники напали на мечеть. В полиции заявили, что их было двое. Один из которых и активировал взрывное устройство, а второго убила охрана мечети. Очевидцы же говорят, что нападавших могло быть трое.

Движение «Талибан» уже заявило, что не причастно к атаке. «Исламское государство» пока молчит, но т.к. это была шиитская мечеть, а сунниты ИГ регулярно атакуют шиитов, то вполне вероятно, что за терактами стояла именно эта группировка.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Tolo News