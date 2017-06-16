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Британия и ЕК подтвердили дату начала переговоров по Brexit

16.06.2017 12:57
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Британия и ЕК подтвердили дату начала переговоров по Brexit

Переговорный процесс относительно выхода Великобритании из состава Евросоюза начнется, как планировалось, 19 июня.

Такой договоренности достигли британский министр по вопросам Brexit Давид Девис и представитель Еврокомиссии на переговорах Мишель Барнье. Об этом говорится в совместном заявлении Еврокомиссии и британского министерства по вопросам выхода из ЕС, передает Корреспондент.

Утверждается, что несмотря на неожиданные результаты выборов в британский парламент и потерю партией действующего премьер-министра Терезы Мэй абсолютного большинства, переговоры относительно Brexit будут проходить по предварительно согласованному плану.

В Еврокомиссии сообщили, что переговоры будут проходить в Брюсселе.

Раньше было согласовано проведение переговоров в два этапа. Одним из ключевых пунктов является обсуждение аспектов будущего сотрудничества ЕС и Британии после его выхода из состава сообщества.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Великобритания, переговоры, Евросоюз
 
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