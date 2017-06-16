- КИКБОКСЕРА ПОБИЛИ ЗРИТЕЛИ ПРЯМО НА РИНГЕ19:54
- Путина могут убрать быстро: названы имена сменщиков19:25
- Роуминг в ЕС отменили: как украинцы могут сэкономить18:20
- Порошенко может спасти Трампа от импичмента, – дипломат17:47
- Новые крепостные: Россия не выпускает украинцев17:35
- Эксперт назвал ТОП-3 темы, которые обсудят Трамп и Порошенко16:38
- У Ди Каприо отобрали с трудом полученный «Оскар»16:10
- Головний редактор The Economist назвав головного ворога України15:55
- В Раде рассказали, о чем Порошенко будет говорить с Трампом14:55
- Політолог назвав припинення АТО показухою для Трампа14:25
КИКБОКСЕРА ПОБИЛИ ЗРИТЕЛИ ПРЯМО НА РИНГЕ
Болельщики избили кикбоксера прямо после его выступления на ринге.
Напоминаем, что поединок между А.Григоряном и М.Гоенхартом состоялся в Париже. После него произошел неприятный инцидент.
Гоенхарт нокаутировал соперника как раз в тот момент, когда он направлялся в свой угол. Григорян пропустил опасный удар коленом в голову и пошёл в свой угол, не защищаясь. Отметим, что судья поединок не остановил и непонятно, по какой причине боксер решил, что бой остановлен. Гоенхарт ударил правой в разгона и нокаутировал соперника.
Когда Гоенхарт праздновал победу, на ринг выбежали два болельщика и напали на боксера. Они ударили его несколько раз до того, как их остановили тренеры и охрана.
Такая ситуация, как говорят спортивные комментаторы, одна из самых диких в спорте.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, спорт, Париж, кикбоксинг
- Французы умеют себя пиарить: взгляд донецкого журналиста
- Трансферный рынок. Мгуни вернулся
- Адриано "сватают" в Португалию
- Жадсон: "Я думаю о том, чтобы еще поиграть в каком-нибудь европейском топ-клубе"
- "Шахтер" разгромил "Арсенал" на "Донбасс Арене"
- В Донецке стартовал автопробег в поддержку Евро-2012
- Всем украинцам приготовиться: всплыла шокирующая информация по окончанию АТО19:45
- В Киеве задержан луганчанин-бизнесмен, поставлявший боевикам "ЛНР" спецтехнику - СБУ17:03
- Что рабочие в ОРДЛО получают вместо зарплаты (видео)15:48
- Мнение: Украина сможет вернуть оккупированные части Донбасса через 10 лет, а Крым - еще позже15:10
- Необычный случай. Полиция задержала гранатометчика «ДНР» и артиллериста ВСУ в одном лице12:40
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛУЧАЕВ БОТУЛИЗМА ТРИ ЗАКОНЧИЛИСЬ ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ12:25
- Боевик «ДНР» сбежал на заработки в Украину12:13
- Россия выдвинула обвинения главарю «ДНР» Захарченко11:15
- Наступило лето - всем одеть бронежилеты09:46
- МЕДИЦИНСКАЯ КАТАСТРОФА ДОНБАССА: В БОЛЬНИЦАХ НЕ ОСТАЛОСЬ НИ ОДНОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ БОТУЛИЗМА07:47
- КИКБОКСЕРА ПОБИЛИ ЗРИТЕЛИ ПРЯМО НА РИНГЕ19:54
- Всем украинцам приготовиться: всплыла шокирующая информация по окончанию АТО19:45
- Путина могут убрать быстро: названы имена сменщиков19:25
- Уряд спрогнозував процес девальвації гривні у найближчі три роки19:15
- Правый сектор раздел Яроша19:00
- Тихий час: украинцы смогут отсыпаться прямо на работе18:48
- Цены на лекарства: Порошенко дал важное поручение Кабмину18:35
- Роуминг в ЕС отменили: как украинцы могут сэкономить18:20
- Провезти ребенка в чемодане через границу попыталась гражданка Украины17:58
- Порошенко может спасти Трампа от импичмента, – дипломат17:47
- Искусство отказа: успеха добиваются те, кто говорит «нет»17:20
- Хотите быстро избавиться от отеков и лишней жидкости? Тогда читайте!16:52
- Как начать все с нуля после поражения? 5 советов09:14
- Які хвороби лікує морська вода?08:20
- Ваше призвание по знаку Зодиака08:10
- Еда для загара: 12 продуктов, которые придадут идеальный тон коже07:06
- Мариупольцы прошли первые всеукраинские учения отрядов теробороны12:30
- Время платить, или Медицина будущего по-украински09:30
- В Украине резко увеличились показатели заболеваемости корью21:35
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- Як зміниться ситуація на Донбасі у разі введення воєнного стану
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня
- Безвизовая Европа или Украинские курорты: сколько стоит недельный отдых