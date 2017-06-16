Латвийский Сейм запретил использование животных в цирке

16.06.2017 09:00

15 июня латвийский Сейм в окончательном чтении утвердил поправки, которые запрещают использовать диких животных в цирковых представлениях, сообщает Znaj.ua.

Ответственная комиссия ранее одобрила другое формулировки законопроекта. Так, экономическая комиссия предлагала разрешить использовать в цирке животных из специально составленного списка, куда в том числе входили дикие животные, которые родились в неволе.

Рассматривая изменения в законе в окончательном чтении сейм большинством голосов не поддержал это предложение и проголосовал за принятую в первом чтении редакцию поправок, которые запрещают использовать в цирке любых диких животных.