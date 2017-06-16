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Новые крепостные: Россия не выпускает украинцев
Иностранцы, которые получили в России вид на жительство и работу, не могут свободно покинуть страну
С некоторого времени, если иностранец получил разрешение на работу или временное проживание в России, то чтобы покинуть страну, ему необходимо оформить выездную визу. Без нее российские пограничники имеют право не выпускать человека за границу и наложить штраф.
В частности, о случае с гражданкой Грузии сообщила одна россиянка в Фейсбуке:
«Сегодня мы улетали в Испанию на каникулы. Мы с Сережей, дети и наша новая грузинская няня. Грузинскую няню я завела с умыслом — они теперь по Европе путешествуют без визы. Няня очень ждала Путешествие. В Домодедово пришла в самом красивом макияже. На паспортном контроле няню морозили 30 минут, потом увели куда-то в комнату пыток, куда обычно ведут граждан Исламского Государства.
Оказалось, теперь все иностранцы, получившие в России вид на жительство или долгосрочное право на работу, для выезда за ее пределы обязаны получать «Выездные визы»! Настоящие. Как в СССР. То есть все эти шенгенские безвизовые грузины, украинцы и молдаване, легально работающие в России, обязаны получать у нее разрешение, например, чтобы сьездить домой».
Как сообщала Politeka, власти России думают над тем, с какими еще странами, кроме Египта, запретить авиасообщение, дабы обезопасить своих граждан. Этот вопрос обсуждался на совещании в правительстве РФ
Напомним, политические деятели России все чаще предлагают заморозить взносы страны за членство в Совете Европы. Председатель Госдумы Сергей Нарышкин предлагает не торопиться с выплатами из-за того, что Москва фактически отстранена от работы в Совете.
Источник: Politeka
Теги: Россия, Донбасс, Грузия, виза, украинец
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