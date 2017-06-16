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Опасная утечка: жизни работников Facebook под угрозой
В социальной сети Facebook произошла утечка, в результате чего личные данные тысячи контент-модераторов могут оказаться в руках предполагаемых террористов.
Инцидент произошел из-за ошибки в программном обеспечении, передает Обозреватель со ссылкой на The Guardrian.
Утечка данных произошла в тот момент, когда модераторы блокировали запрещённый правилами соцсети контент, включая группы с призывами к террористической деятельности. После того, как модераторы банили некоторых администраторов запрещённых групп, остальным руководителям сообщества раскрывались их личные данные.
Теперь сотрудники Facebook, которые являются одной из приоритетных целей террористов, находятся в опасности. Многие из них уже "залегли на дно" и ушли в подполье.
Один из модераторов на условии анонимности рассказал, что является уроженцем Ирака с ирландским гражданством. В настоящий момент он всерьёз опасается за свою жизнь.
В руководстве компании подтвердили технический сбой и заявили, что начали внутреннее расследование по факту случившегося, а саму ошибку в программном обеспечении уже устранили.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, социальная сеть, Facebook, угроза
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