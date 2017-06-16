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Путина могут убрать быстро: названы имена сменщиков

16.06.2017 19:25
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Путина могут убрать быстро: названы имена сменщиков

Президента РФ Владимира Путина могут свергнуть, если он перестанет устраивать его окружение.

Об этом заявил в интервью Апострофа редактор издания The Economist Эдвард Лука.

Среди людей, которые могут заменить Путина, Лукас назвал вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, экс-главу администрации президента России Сергея Иванова и российского министра обороны Сергея Шойгу.

"Мы, на самом деле, не понимаем кремлевскую политику. Но если Путин станет невыгоден режиму, режим найдет способы разобраться с ним", - считает редактор The Economist.

Он подчеркнул, что на Путина возложены две основные роли, и он с ними пока что успешно справляется. Первая - быть арбитром в конфликтах между кланами.

"Он сохраняет баланс между нефтяниками и газовиками, силовиками и не силовиками, регионами и центром", - говорит Лукас.

Вторая роль Путина, по его словам, - быть фронтменом в телевизоре.

"Как только любую из ролей Путин начнет выполнять плохо, он может уйти достаточно быстро - они [окружение] найдут кого-то другого", - добавил Лукас.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: политика, Украина, Донбасс, президент, Путин
 
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