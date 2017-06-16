У Ди Каприо отобрали с трудом полученный «Оскар»

16.06.2017 16:10

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо отдал следователям "Оскар", который ему подарили продюсеры фильма "Волк с Уолл-стрит", передает Обозреватель со ссылкой на Reuters.

Это связано с тем, что презент стал уликой по делу о хищениях кинокомпанией Red Granite денежных средств из спонсируемого правительством США фонда инвестиций Малайзии 1MDB. Следствие утверждает, что продюсеры украли из фонда 100 миллионов долларов, чтобы снять фильм "Волк с Уолл-стрит".

Статуэтку, которую в 1955 году выиграл Марлон Брандо, подарили Ди Каприо за участие в съемках киноленты. Кроме того, правоохранители обязали актера отдать им и другие подарки, полученные от подозреваемых в хищениях продюсеров.

Напомним, что в сети долгое время шутили по поводу отсутствия "Оскара" у Ди Каприо, которого постоянно номинируют, но не награждают. В 2016 году, с шестой попытки, актеру все же удалось получить заветную статуэтку, однако он забыл ее в ресторане, где праздновал свою победу.

Источник: http://from-ua.com