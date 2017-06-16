Умер экс-канцлер Германии, при котором была разрушена Берлинская стена

16.06.2017 22:00

На 88-м году жизни скончался бывший канцлер Германии Гельмут Коль.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Гельмут Коль в 1982—1998 годах занимал должность федерального канцлера ФРГ. Политик сыграл решающую роль в вопросе объединения ФРГ и ГДР и прекращении Холодной войны.

После наметившихся демократических изменений в ГДР и падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года Гельмут Коль выступил в бундестаге с программой по преодолению раздела Германии.

Напомним, что 18 мая 1990 года был подписан Государственный договор о валютном, экономическом и социальном союзе между ФРГ и ГДР.

Источник: https://apostrophe.ua