В Турции на мужчину "напал" унитаз

16.06.2017 10:00

В Турции в городе Эрзурум у мужчины застряла рука в сливе унитаза при попытке вытащить упавший туда смартфон. Освободиться он смог только с помощью спасателей, сообщает ICTV.

Когда мужчина просунул руку в отверстие больничного туалета и не нашел телефон, то попытался освободиться. Однако вскоре понял, что рука застряла в канализационной трубе.

Крики о помощи услышали пациенты больницы, которые обратились к персоналу и вызвали спасателей. После часа тяжелой работы, им удалось освободить мужчину. Телефон, упавший в унитаз, так и не нашли.