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В Турции на мужчину "напал" унитаз

16.06.2017 10:00
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В Турции на мужчину "напал" унитаз

В Турции в городе Эрзурум у мужчины застряла рука в сливе унитаза при попытке вытащить упавший туда смартфон. Освободиться он смог только с помощью спасателей, сообщает ICTV.
Когда мужчина просунул руку в отверстие больничного туалета и не нашел телефон, то попытался освободиться. Однако вскоре понял, что рука застряла в канализационной трубе.
Крики о помощи услышали пациенты больницы, которые обратились к персоналу и вызвали спасателей. После часа тяжелой работы, им удалось освободить мужчину. Телефон, упавший в унитаз, так и не нашли.



Теги: Турция, смартфон, канализация, рука
 
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