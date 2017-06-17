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Американские ученые назвали основного переносчика опаснейших вирусов

17.06.2017 19:15
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Американские ученые назвали основного переносчика опаснейших вирусов

Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке выяснили, что основным резервуаром смертельных коронавирусных инфекций являются летучие мыши. Об этом сообщает Nature.

Коронавирусами называют семейство вирусов, которые вызывают тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Они поражают человека и других млекопитающих.

В 2002 году вспышка SARS, начавшаяся в Китае и распространившаяся в 27 странах, унесла жизни 774 человек. В 2012 году во время эпидемии коронавирусной инфекции в Саудовской Аравии погибли 640 человек.

Исследователи изучили более 12 тыс. летучих мышей, 3,4 тыс. грызунов и 3,5 тыс. обезьян в 20 странах Африки, Азии, Южной и Центральной Америки. В этих регионах вероятность передачи вируса от диких животных к человеку очень высока.

Были собраны образцы слюны, мочи, фекалий, которые отправили в лаборатории для генетического анализа.

Почти 10% пойманных учеными летучих мышей оказались носителями коронавирусов. У остальных животных этот показатель достигал 0,2%. Ученые определили, что большое разнообразие инфекционных агентов характерно для тех мест, в которых обитали несколько видов крылатых млекопитающих, например в лесах Амазонской низменности.



Теги: Донбасс, вирус, ученые, мышь
 
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