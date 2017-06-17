Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Филиппинское торговое судно протаранило эсминец США

17.06.2017 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Филиппинское торговое судно протаранило эсминец США

В ночь на 17 июня у берегов Японии эсминец США USS Fitzgerald столкнулся с филиппинским торговым судном. Об этом сообщило руководство Седьмого флота ВМС США, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
В результате столкновения госпитализированы по меньшей мере двое, в том числе капитан корабля. Семь человек пропали без вести. Капитана доставили в военно-морской госпиталь на острове Йокосука, он находится в стабильном состоянии. Другие пострадавшие получили медицинскую помощь на месте.



Теги: США, Филиппины, столкновение, эсминец
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх